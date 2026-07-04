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ادعای ترامپ درباره فرصت یک هفته‌ای به ایران

رئیس‌جمهور آمریکا که درباره جنگ علیه ایران تحت فشار داخلی و خارجی است، این‌بار مدعی شد به ایران وقت داده تا مراسم تشییع رهبر شهید را برگزار کند.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۷۴
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26791 بازدید
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۲۶
ادعای ترامپ درباره فرصت یک هفته‌ای به ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز (شنبه) در گردهمایی انتخاباتی خود در داکوتای جنوبی با ادعایی توهین‌آمیز گفت: «ما به آنها یک هفته مرخصی دادیم تا مراسم خاکسپاری را برگزار کنند، چون آدم‌های خوبی هستیم.»

او که کشورش در کنار رژیم صهیونیستی مسئول به شهادت رسیدن حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در حملات هوایی ۲۸ فوریه به تهران است، این‌بار تلاش کرد از غم ملی ایرانیان یک ژست سیاسی بسازد.

ترامپ در ادامه مدعی شد که ایران برای رسیدن به توافق «لحظه‌شماری می‌کند» و «به شدت خواهان مصالحه است.»

ترامپ به صراحت نگفت که در جریان مذاکرات واشنگتن و تهران وقفه‌ای یک‌هفته‌ای ایجاد شده، اما این اظهارات در بحبوحه گفت‌و‌گو‌های جاری مطرح شد.

مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران از روز سوم ژوئیه با برنامه‌ای ویژه برای میهمانان خارجی و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی در تهران آغاز شد. بخش اصلی این مراسم از ۴ تا ۹ ژوئیه در چندین شهر ایران و نیز شهر‌های نجف و کربلا در عراق برگزار می‌شود و در نهایت پیکر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آقای شهید ایران در زادگاهش، مشهد، به خاک سپرده خواهد شد.

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ترامپ ژست ضدایرانی خاکسپاری مصالحه مذاکرات ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
57
82
پاسخ
خفه شو قمارباز متوهم
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
اگر ویتکاف و کوشنر که دوشنبه به قطر امده بودند ، دست خالی برمیگشتند این فرد هیچ گاه چنین ادعایی نمی کرد
منتهی اقای غریب ابادی ناگهانی سر از قطر در اوردند و گفتند با همه مذاکره کردند الا امریکا
110
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
58
74
پاسخ
سگ زرد بیشرف انشالله که سقط میشی
پاسخ ها
علی رشیدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
لعنت خداوندبرترامپ بیشرف بیشرف.
وکیلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
57
77
پاسخ
خیلی خیلی بی شعور تشریف دارید سگ زرد
محمدزاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
62
65
پاسخ
خوک کثیف مطمئن باش انتقام رهبر شهید عزیز مان را خواهیم گرفت .
چی شد ؟ یک زمانی می گفتی باید ایران تسلیم بشود حالا لحظه شماری می کنی که به توافق برسید.
شتر درخواب بیند پنبه دادنه .....
سیدحسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
57
64
پاسخ
ترامپ و نتانیاهو بکشیم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
57
66
پاسخ
هر وقت این سگ دهنش رو باز میکنه بوی گند دنیا رو فرا میگیره . یکی نیست بهش بفهمونه در طویله رو ببند ؟؟؟؟؟؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
56
50
پاسخ
ترامپه دیوانه و متوهم خدا بهت شفا بده امیدوارم استیضاح این رئیس جمهور دیوانه روزی نهایی شود.
شهریار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
47
69
پاسخ
فقط ساخت سلاح هسته ای و قتل ترامپ و نتانیابو!!ما هزینه ساخت سلاح هسته ای رو دادیم اما نساختیم.بدون داشتن سلاح هسته ای دیگه امنیت هم نداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
47
56
پاسخ
باید بمب اتم ساخت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
51
48
پاسخ
هیچ تمدنی با ظلم پایدار نخواهد ماند
تمدن آمریکایی هم روزی نه چندان به گورستان تاریخ می پیوندد
پاسخ ها
علی رشیدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
درودبرشمالعنت برترامپ قاتل.
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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