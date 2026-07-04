رئیس‌جمهور آمریکا که درباره جنگ علیه ایران تحت فشار داخلی و خارجی است، این‌بار مدعی شد به ایران وقت داده تا مراسم تشییع رهبر شهید را برگزار کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز (شنبه) در گردهمایی انتخاباتی خود در داکوتای جنوبی با ادعایی توهین‌آمیز گفت: «ما به آنها یک هفته مرخصی دادیم تا مراسم خاکسپاری را برگزار کنند، چون آدم‌های خوبی هستیم.»

او که کشورش در کنار رژیم صهیونیستی مسئول به شهادت رسیدن حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در حملات هوایی ۲۸ فوریه به تهران است، این‌بار تلاش کرد از غم ملی ایرانیان یک ژست سیاسی بسازد.

ترامپ در ادامه مدعی شد که ایران برای رسیدن به توافق «لحظه‌شماری می‌کند» و «به شدت خواهان مصالحه است.»

ترامپ به صراحت نگفت که در جریان مذاکرات واشنگتن و تهران وقفه‌ای یک‌هفته‌ای ایجاد شده، اما این اظهارات در بحبوحه گفت‌و‌گو‌های جاری مطرح شد.

مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران از روز سوم ژوئیه با برنامه‌ای ویژه برای میهمانان خارجی و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی در تهران آغاز شد. بخش اصلی این مراسم از ۴ تا ۹ ژوئیه در چندین شهر ایران و نیز شهر‌های نجف و کربلا در عراق برگزار می‌شود و در نهایت پیکر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آقای شهید ایران در زادگاهش، مشهد، به خاک سپرده خواهد شد.