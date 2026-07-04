تغییر ساعت فعالیت متروی تهران از امروز

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب از امروز آغاز و تا پایان روز دوشنبه ادامه دارد. مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه لطفی گفت که «تا ساعت یک بامداد روز سه‌شنبه، ۱۶ تیر، خدمات مترو به‌صورت ۲۴ ساعته و رایگان است و در صورت نیاز، این روند ادامه خواهد یافت.» شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه از روز گذشته محدودیت‌هایی اعمال کرده و قطار‌ها در ایستگاه‌های شهید بهشتی و مصلی توقف نمی‌کنند. از صبح امروز تمامی قطار‌های مترو وارد مدار شده‌اند و سرفاصله حرکت قطار‌ها به کمتر از ۵ دقیقه رسیده است. مدیرعامل مترو می‌گوید که «دقایقی پیش ایستگاه‌های تقاطعی دروازه دولت و تئاتر شهر با ازدحام جمعیت مواجه شدند که با اعزام قطار‌های فوق‌العاده، وضعیت مسیر کنترل شد.»