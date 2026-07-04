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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

آرژانتین مقابل کیپ‌ورد به دردسر افتاد؛ صعود مسی و یارانش با طعم دلهره و استرس

تیم ملی آرژانتین در دیداری نفس‌گیر و نزدیک مقابل کیپ‌ورد در وقت‌های اضافه به پیروزی رسید و در نهایت به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۶۴
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آرژانتین و کیپ‌ورد

لیونل مسی و یارانش باورشان نمی‌شد که مقابل کیپ‌ورد به دردسر بیافتند و در نهایت با دلهره و استرس در بازی ۱۲۰ دقیقه‌ای به مرحله بعدی راه پیدا کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم آرژانتین و کیپ‌ورد در ادامه دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۰۱:۳۰ بامداد شنبه به وقت تهران (ساعت ۱۸ جمعه به وقت محلی) در ورزشگاه هارد راک شهر میامی به مصاف هم رفتند که آلبی‌سلسته با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید.

در این دیدار لیونل مسی (دقیقه ۲۹)، لیساندرو مارتینس (دقیقه ۹۲) و دینی بورگس (دقیقه ۱۱۱ - گل‌به‌خودی) گل‌های آرژانتین را به ثمر رساندند و دروی دوآرته (دقیقه ۵۹) و سیدنی لوپز کابرال (دقیقه ۱۰۳)  توانستند برای کیپ‌ورد گلزنی کنند.

شاگردان لیونل اسکالونی بازی را با ریتمی آرام آغاز کردند و تنها موقعیت ابتدایی مسابقه را کیپ‌ورد خلق کرد که ضربه زودهنگام مندس پس از برخورد به مدافعان راهی به دروازه پیدا نکرد. مسی ابتدا یک ضربه را به بیرون فرستاد و سپس از روی یک ضربه ایستگاهی، واکنش ووزینیا را آزمود، اما در ادامه با یک لحظه نبوغ، قفل دفاع حریف را شکست.

پاس بلند لیساندرو مارتینس با کنترل فوق‌العاده کاپیتان آلبی‌سلسته همراه شد و او با ضربه‌ای سریع، دروازه کیپ‌ورد را باز کرد تا آرژانتین با برتری یک بر صفر پیش بیفتد.

آرژانتین و کیپ‌ورد

پس از این گل، انزو فرناندس نیز فرصت‌هایی برای افزایش اختلاف داشت، اما نیمه نخست با همان تک‌گل مسی به پایان رسید.

در حالی که آرژانتین نیمه دوم را با برتری یک بر صفر آغاز کرده، این کیپ‌ورد بوده که شروعی هجومی‌تر داشته و چند بار دروازه قهرمان جهان را تهدید کرده است. در دقیقه ۵۴ موقعیتی جدی رقم خورد؛ ارسال زمینی موریرا پس از برخورد ناقص به مدافعان آرژانتین مقابل پای دروی دوارته قرار گرفت، اما ضربه محکم هافبک کیپ‌ورد را امیلیانو مارتینس با واکنشی تماشایی مهار کرد تا برتری آلبی‌سلسته حفظ شود.

کیپ‌ورد پیش از آن نیز از روی دو ضربه کرنر خطرساز شده بود. ابتدا ضربه سر سیدنی کابرال با دخالت رودریگو دی‌پل دفع شد و سپس مندس با یک ضربه نیمه‌والی پرقدرت از پشت به دروازه، توپ را از بالای تیر دروازه به بیرون فرستاد.

در سوی مقابل، آرژانتین در دقیقه ۵۲ روی پاس بلند و دقیق لیونل مسی تا آستانه گل دوم پیش رفت، اما ناهوئل مولینا که در موقعیتی مناسب صاحب توپ شده بود، نتوانست آن را به خوبی کنترل کند و فرصت از دست رفت.

کیپ‌ورد در دقیقه ۵۹ مزد نمایش برتر خود در نیمه دوم را گرفت و بازی برابر آرژانتین را به تساوی کشاند. حملات پیاپی کیپ‌ورد سرانجام نتیجه داد؛ موریرا با یک پاس در عمق، مندس را در سمت راست صاحب توپ کرد و کاپیتان کیپ‌ورد نیز با یک پاس رو به عقب، دروی دوارته را در محوطه جریمه پیدا کرد. هافبک کیپ‌ورد با وجود زاویه بسته، ضربه‌ای دقیق به سمت مخالف زد که توپ پس از عبور از میان پاهای لیساندرو مارتینس، وارد دروازه امیلیانو مارتینس شد.

آرژانتین و کیپ‌ورد

این گل کاملاً مطابق روند نیمه دوم به ثمر رسید؛ جایی که کیپ‌ورد با فشار مستمر، چندین بار دروازه آرژانتین را تهدید کرده بود و سرانجام توانست دفاع قهرمان جهان را باز کند.

در دقیقه ۶۲ آرژانتین صاحب موقعیت شد کا روی پاس عمقی دقیق از کریستین رومرو، لائوتارو مارتینس با یک ضربه سر هوشمندانه توپ را در مسیر حرکت لیونل مسی قرار داد. کاپیتان آلبی‌سلسته در موقعیتی تک‌به‌تک صاحب توپ شد، اما ضربه پای راست او از فاصله نزدیک را ووزینیا با واکنشی عالی و ایستادگی به‌موقع مهار کرد. دروازه‌بان کیپ‌ورد با این مهار ارزشمند، تیمش را در بازی نگه داشت و اجازه نداد آرژانتین بلافاصله پس از گل تساوی، دوباره از حریف پیش بیفتد.

ده دقیقه پس از اینکه ووزینیا موقعیت تک به تک را از لیونل مسی مهار کرد، این بار یک ضربه ایستگاهی نصیب آرژانتینی‌ها شد که کاپیتان آلبی‌سلسته پشت ضربه ایستاد و توپ را به جهت مخالف زد، اما دروازه‌بان کیپ‌ورد با پرشی بلند، اجازه باز شدن دروازه‌اش را نداد و باز هم مسی را ناکام گذاشت.

آرژانتین یک بار دیگر در دقیقه ۸۰ صاحب موقعیت گلزنی شد و توپی که برای استفاده مهاجمان آلبی‌سلسته به دهانه دروازه ارسال شده بود، با تکل به موقع روبرتو لوپز تبدیل به کرنر شد. مشابه همین اتفاق ۳ دقیقه بعد تکرار شد و بار دیگران مدافعان کیپ‌ورد تن به کرنر دادند. حملات پیاپی آرژانتین ادامه پیدا کرد و این بار لیونل مسی از سمت راست وارد یک سوم دفاعی کیپ‌ورد شد، ارسالی روی دروازه داشت که توپ ارسالی او دفع شد؛ مک‌آلیستر توپ برگشتی را به سمت دروازه کیپ‌ورد شلیک کرد که با برخورد به مدافعان تبدیل به کرنر شد.

صحنه جنجالی بازی در دقیقه ۸۹ رقم خورد، جایی که ارسال به محوطه جریمه کیپ‌ورد و ضربه سر مک‌آلیستر به دست لوپز برخورد کرد و مانع حرکت توپ شد، اما داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت. درخواست آرژانتینی‌ها برای بررسی صحنه توسط داور و اعلام VAR مورد موافقت قرار نگرفت و بازی ادامه پیدا کرد.

بازی در وقت‌های تلف شده هم با فشار حملات آرژانتین و دفاع منظم کیپ‌ورد ادامه پیدا کرد تا در دقیقه ۵+۹۰ یک ضربه ایستگاهی دیگر نصیب آلبی‌سلسته شد، اما بازهم ووزینیا لیونل مسی را ناکام گذاشت و شلیک او را دفع کرد و توپ برگشتی هم مورد استفاده قرار نگرفت. در نهایت هم با تساوی یک - یک در وقت قانونی، بازی به وقت‌های اضافه کشیده شد.

وقت اضافه اول، با فشار آرژانتین آغاز شد و خیلی زود هم نتیجه داد؛ جایی که ارسال روی دروازه کیپ‌ورد از سمت چپ، با ضربه سر مک‌آلیستر همراه شد و توپ با تیر دورتر رفت تا لیساندرو مارتینس با یک کنترل توپ و ضربه، گل دوم آلبی‌سلسته را به ثمر برساند.

شاگردان لیونل اسکالونی پس از پیش افتادن دوباره، کمی عقب نشستند و از فشار حملات کاستند تا کیپ‌ورد بازهم پیش بکشد؛ در دقیقه ۱۰۳ یک حمله همه جانبه شکل گرفت و بازیکنان کیپ‌ورد با چند پاسکاری در یک سوم دفاعی آرژانتین خط دفاعی آلبی‌سلسته را دچار سردرگمی کردند تا در نهایت سیدنی لوپز کابرال با شوتی ناگهانی از سمت راست محوطه جریمه، گل دوم را وارد دروازه امیلیانو مارتینس کند.

بازی پرهیجان دنبال شد و در وقت اضافه دوم، دو تیم کنترل شده‌تر به کار ادامه دادند که در یکی از حملات آرژانتین، مدافعان کیپ‌ورد تن به کرنر دادند. کرنر ارسالی توسط لیونل مسی در دقیقه ۱۱۱ در شلوغی محوطه جریمه توسط کریستین رومرو نواخته شد، اما پس از برخورد به دینی بورگس به تور دروازه ووزینیا چسبید و شاگردان اسکالونی به گل سوم خود رسیدند.

دقیقه ۱۱۵ چسبیده به محوطه جریمه آرژانتین، یک ضربه ایستگاهی نصیب کیپ‌ورد شد که به صورت مستقیم به سمت دروازه شلیک شد که امیلیانو مارتینس توپ را از زیر طاق دروازه بیرون کشید و تن به کرنر داد. سه دقیقه بعد توپ دیگری به محوطه جریمه آرژانتین ارسال شد و چیزی نمانده بود که تبدیل به گل سوم کیپ‌ورد شود، اما مارتینس بار دیگر توپ را به کرنر فرستاد.

در نهایت، آرژانتین در لحظات پایانی بازی که برای این تیم و هوادارانش پر استرس و با دلهره دنبال شد، مقاومت کرد و توانست با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری برسد و به مرحله یک هشتم نهایی برسد و حریف مصر شود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
1
11
پاسخ
تیم ملی یاد بگیره
Armin
|
Canada
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
2
13
پاسخ
قابل توجه جناب قلعه نویی و تیم ملی! باید به احترام این تیم که چنین قهرمان جهان را با بازی حساب شده به استرس و دلهره واداشت ایستاد، یک تیم بدون ادعا، بدون حاشیه و بدون بازیکن و سرمربی پولکی
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