لیونل مسی به یک رکورد دیگر دست یافت
کاپیتان آلبیسلسته نخستین گل تیمش را در تقابل با کیپورد به ثمر رساند تا خودش هم به رکوردی تازه دست پیدا کند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پیش از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا قابل پیشبینی بود که ستارههایی چون لیونل مسی، کیلیان امباپه، هریکین و کریستیانو رونالدو جایگاه خود را در جدول گلزنان تاریخ جام جهانی ارتقا دهند، اما شاید کمتر به این اتفاق توجه میشد که رکورد پشت رکورد ثبت شود.
لیونل مسی پیش از شروع جام ۱۳ گل در ادوار جام جهانی به ثمر رسانده بود و امباپه ۱۲ گل و هدف هر دو بازیکن، عبور از میروسلاو کلوزه بود که با ۱۶ گل در صدر جدول قرار داشت. لیونل مسی در همان بازی نخست هتتریک کرد تا به کلوزه برسد و هر روز رکوردش را ارتقا میدهد و امباپه نیز او را با جدیت تعقیب میکند.
لیونل مسی که در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شده بود ۶ گل به ثمر برساند، در دیدار مقابل کیپورد هم نخستین گل تیمش را به ثمر رساند تا در این جام ۷ گله شود و به اولین بازیکن تاریخ تبدیل شود که تعداد گلهایش در ادوار جام جهانی را به عدد ۲۰ رسانده است. امباپه نیز با به ثمر رساندن ۶ گل تا به اینجای جام و مجموعاً ۱۸ گل در ادوار جام جهانی، نزدیکترین تعقیب کننده لیونل مسی است.