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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

لیونل مسی به یک رکورد دیگر دست یافت

لیونل مسی، ستاره تیم ملی آرژانتین با گلزنی مقابل کیپ‌ورد در یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به یک رکورد تازه دست یافت.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۶۳
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6537 بازدید
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۷

لیونل مسی به یک رکورد دیگر دست یافت

کاپیتان آلبی‌سلسته نخستین گل تیمش را در تقابل با کیپ‌ورد به ثمر رساند تا خودش هم به رکوردی تازه دست پیدا کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پیش از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا قابل پیش‌بینی بود که ستاره‌هایی چون لیونل مسی، کیلیان امباپه، هری‌کین و کریستیانو رونالدو جایگاه خود را در جدول گلزنان تاریخ جام جهانی ارتقا دهند، اما شاید کمتر به این اتفاق توجه می‌شد که رکورد پشت رکورد ثبت شود.

لیونل مسی پیش از شروع جام ۱۳ گل در ادوار جام جهانی به ثمر رسانده بود و امباپه ۱۲ گل و هدف هر دو بازیکن، عبور از میروسلاو کلوزه بود که با ۱۶ گل در صدر جدول قرار داشت. لیونل مسی در همان بازی نخست هت‌تریک کرد تا به کلوزه برسد و هر روز رکوردش را ارتقا می‌دهد و امباپه نیز او را با جدیت تعقیب می‌کند.

لیونل مسی که در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شده بود ۶ گل به ثمر برساند، در دیدار مقابل کیپ‌ورد هم نخستین گل تیمش را به ثمر رساند تا در این جام ۷ گله شود و به اولین بازیکن تاریخ تبدیل شود که تعداد گل‌هایش در ادوار جام جهانی را به عدد ۲۰ رسانده است. امباپه نیز با به ثمر رساندن ۶ گل تا به اینجای جام و مجموعاً ۱۸ گل در ادوار جام جهانی، نزدیک‌ترین تعقیب کننده لیونل مسی است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
37
4
پاسخ
فوتبالیست بی خود ، همه آرزانتین واسه اینکه اون گل بزنه بازی میکنن ، این خیلی بده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
خب تیم پرتغال تلاش کنه رونالدوهم گل بزنه!!؟؟
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
38
9
پاسخ
مسی عامل صهیونیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
مرگ برصهیونیست،شمافقط درموردفوتبالش قضاوت کن،ضمنارونالدوهم که رفت باترامپ جنایتکاردست دادوعکس یادگاری گرفت!!؟؟
ناشناس
|
Canada
|
۰۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
16
5
پاسخ
از وقتی فهمیدم مسی نوکر و طرفدار صهیونیست هاست هیچ کدام از دستاوردهاش برای من نوعی که ارزشی ندارند. چه فایده که تمام دنیا را به دست بیاوری ولی در سمت اشتباه تاریخ بایستی و طرف ظالمان و جنایتکاران صهیونی را بگیری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
0
8
پاسخ
دماغه سبز يكي از بهترين كشورها بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
0
0
پاسخ
خدا کنه بازی بعدی حذف بشن تا پوزه این یارو به خاک مالیده بشه
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