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رئیس مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه لبنان در گفت‌و‌گو با تابناک:

رهبر شهید «مقاومت» را از رویکردی نظامی به اندیشه و فرهنگ تبدیل کردند

«طلال عتریسی» گفت: مهم‌ترین راهبرد شهید خامنه‌ای، تبدیل مقاومت از یک رویکرد صرفاً نظامی به یک اندیشه و فرهنگ فراگیر بود.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۶۰
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رهبر شهید «مقاومت» را از رویکردی نظامی به اندیشه و فرهنگ تبدیل کردند

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، در آستانه برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، سخنگوی این مراسم در سخنانی اظهار داشت: «شمار زیادی از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، علمی، دینی، دانشگاهی و نخبگان از نقاط مختلف جهان برای ادای احترام و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران حضور خواهند یافت. همچنین مقامات عالی‌رتبه، رؤسای کشور‌ها و نمایندگان دولت‌های نزدیک به ۴۰ کشور در این مراسم شرکت خواهند کرد تا با حضور خود، احترام و ارادتشان را به مقام والای رهبر شهید انقلاب اسلامی ابراز کنند. پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده ایشان تاکنون با نهایت احترام و تکریم، و با رعایت کامل موازین شرعی و قانونی نگهداری شده‌اند و تاکنون هیچ‌گونه مراسم تدفین یا خاک‌سپاری انجام نشده است.»

به همین مناسبت، خبرنگار تابناک گفت‌وگویی با «طلال عتریسی»، رئیس مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه، درباره ابعاد شخصیتی، خدمات ارزشمند و میراث فکری و سیاسی ایشان انجام داده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

*رهبر شهید انقلاب اسلامی چه نقشی در شکل‌گیری جبهه مقاومت و تحقق پیروزی‌های آن در منطقه ایفا کردند؟ همچنین، به نظر شما کدام اقدامات یا راهبرد‌های ایشان بیشترین تأثیر را در موفقیت‌های جبهه مقاومت داشته است؟

رهبر شهید انقلاب اسلامی با تبیین گفتمان مقاومت، حمایت از ملت‌های تحت اشغال و تأکید بر وحدت امت اسلامی، نقشی بنیادین در شکل‌گیری و تثبیت جبهه مقاومت ایفا کردند.

مهم‌ترین راهبرد ایشان، تبدیل مقاومت از یک رویکرد صرفاً نظامی به یک اندیشه و فرهنگ فراگیر بود که توانست گروه‌ها و ملت‌های مختلف را حول آرمان مقابله با اشغالگری و سلطه‌طلبی گرد هم آورد. همچنین حمایت مستمر از تقویت توان بازدارندگی، خودکفایی دفاعی و هماهنگی میان نیرو‌های مقاومت، از عوامل مهم موفقیت‌های این جبهه در منطقه ارزیابی می‌شود.

*از دیدگاه شما، مهم‌ترین میراث فکری، سیاسی و راهبردی که رهبر شهید انقلاب اسلامی برای امت اسلامی بر جای گذاشتند چیست و این میراث چه تأثیری بر آینده جهان اسلام خواهد داشت؟

مهم‌ترین میراث فکری، سیاسی و راهبردی رهبر شهید انقلاب اسلامی، نهادینه‌سازی اندیشه مقاومت، استقلال‌طلبی و مقابله با سلطه خارجی در جهان اسلام است. ایشان بر این باور بودند که ملت‌های مسلمان با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، وحدت و مقاومت می‌توانند از حقوق و منافع خود دفاع کنند.

این میراث فکری می‌تواند در آینده نیز الهام‌بخش جنبش‌های اسلامی و آزادی‌خواه بوده و زمینه‌ساز تقویت همگرایی میان ملت‌های مسلمان در برابر چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.

*پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی، چه مسئولیت‌هایی بر عهده امت اسلامی و نیرو‌های مقاومت قرار دارد تا مسیر، آرمان‌ها و اهداف ایشان را ادامه دهند؟

پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی، مسئولیت امت اسلامی و نیرو‌های مقاومت، حفظ وحدت، استمرار مسیر مقاومت، تقویت انسجام میان گروه‌های همسو و انتقال تجربیات و آموزه‌های ایشان به نسل‌های آینده است.

همچنین توسعه توان علمی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی، افزایش هماهنگی میان جریان‌های مقاومت و حفظ آرمان حمایت از ملت‌های مظلوم، از مهم‌ترین وظایفی است که برای ادامه مسیر و تحقق اهداف مورد تأکید ایشان مطرح می‌شود.

*در شرایط فقدان رهبر شهید انقلاب اسلامی، آینده جبهه مقاومت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چه عوامل و ظرفیت‌هایی می‌تواند به استمرار یا تقویت این مسیر در سال‌های آینده کمک کند؟

شهادت رهبران اگرچه ضایعه‌ای مهم محسوب می‌شود، اما به معنای توقف این جریان نیست؛ زیرا جبهه مقاومت طی سال‌های گذشته به یک ساختار شبکه‌ای و مبتنی بر نهادها، تجربه‌های مشترک و نیرو‌های متعدد تبدیل شده است. 

از این منظر، عواملی مانند تداوم گفتمان مقاومت، تربیت نسل جدید فرماندهان و نیرو‌های سیاسی، افزایش همکاری میان اعضای محور مقاومت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تقویت توانمندی‌های دفاعی و رسانه‌ای، می‌تواند به استمرار و حتی تقویت این مسیر در سال‌های آینده کمک کند. 

آینده جبهه مقاومت بیش از آنکه وابسته به یک فرد باشد، به میزان انسجام، هماهنگی و پایبندی اعضای آن به اهداف مشترک وابسته است.

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