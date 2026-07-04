صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۲۸۵۶
بازدید: ۲۶۰۱۵
نظرات: ۳

عکس: تشییع پیکر شهید «مصباح‌الهدی باقری» داماد رهبر انقلاب

غروب امروز، محله شهران تهران میزبان آیین وداع با پیکر پاک شهید مصباح‌الهدی باقری بود. در این مراسم که با حضور گسترده مردم و مسئولان نظام برگزار شد، شرکت‌کنندگان ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید، پیکر وی را در فضایی معنوی به سوی آرامگاه ابدی‌اش همراهی کردند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری تشییع شهید مصباح الهدی باقری کنی داماد رهبر انقلاب
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۲
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۲
الهام
Iran (Islamic Republic of)
۱۳ تير ۱۴۰۵ - ۰۰:۳۹
روحشان شاد و یادشان گرامی😭😭😭
پاسخ
6
11
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۴
سلام، خدا رحمتش آن کند هرچند که شهدا همیشه زنده اند روحشان شاد
پاسخ
5
12
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۴
روحشان با امام حسین علیه السلام محشور باد
پاسخ
3
12