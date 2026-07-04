عکس: تشییع پیکر شهید «مصباحالهدی باقری» داماد رهبر انقلاب
غروب امروز، محله شهران تهران میزبان آیین وداع با پیکر پاک شهید مصباحالهدی باقری بود. در این مراسم که با حضور گسترده مردم و مسئولان نظام برگزار شد، شرکتکنندگان ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید، پیکر وی را در فضایی معنوی به سوی آرامگاه ابدیاش همراهی کردند.
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