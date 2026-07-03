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اطلاعیه شماره ۲ پلیس راهور فراجا

تمهیدات ترافیکی ویژه مراسم وداع و تشییع

پلیس راهور فراجا در اطلاعیه شماره ۲، تمهیدات ترافیکی مراسم وداع و تشییع امام شهید در تهران را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۵۵
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تمهیدات ترافیکی ویژه مراسم وداع و تشییع

پلیس راهور فراجا اعلام کرد: به‌منظور مدیریت روان ترافیک، تسهیل تردد شرکت‌کنندگان و ارتقای ایمنی عبور و مرور در مراسم وداع و تشییع، پلیس راهور با اتخاذ تدابیر ویژه، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای مدیریت سفرهای ورودی به شهر تهران اجرا خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بر همین اساس، 14 مبادی اصلی ورود به شهر تهران برای هدایت و مدیریت تردد عزاداران پیش‌بینی شده است. همچنین در مجموع 168 هزار ظرفیت پارکینگ در این مبادی برای توقف خودروهای شخصی شرکت‌کنندگان در مراسم اختصاص یافته تا ضمن کاهش بار ترافیکی هسته مرکزی شهر، امکان استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی فراهم شود.

مبادی 14 گانه ورود به شهر تهران

1. آزادراه شمال
2. بزرگراه خرازی
3. بزرگراه همدانی
4. بزرگراه فهمیده
5. بزرگراه لشکری
6. بزرگراه فتح
7. آزادراه ساوه
8. بزرگراه سعیدی
9. آزادراه خلیج فارس
10. جاده قدیم قم
11. جاده ورامین
12. آزادراه امام رضا (ع)
13. جاده دماوند
14. آزادراه پردیس

استقرار ناوگان حمل‌ونقل عمومی رایگان

در تمام مبادی فوق، ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌صورت شبانه‌روزی و رایگان مستقر خواهد بود تا ضمن انتقال عزاداران به نزدیک‌ترین محدوده قابل تردد محل برگزاری مراسم یا نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، از ورود خودروهای شخصی به محدوده‌های پرتردد جلوگیری شود.

پلیس راهور از شهروندان درخواست می‌کند حتی‌الامکان پس از پارک خودرو در پارکینگ‌های تعیین‌شده، ادامه مسیر خود را از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی انجام دهند.

محدودیت تردد خودروهای سنگین

به‌منظور کاهش حجم ترافیک و تسهیل تردد شرکت‌کنندگان در مراسم، تردد کامیون‌ها و سایر وسایل نقلیه سنگین از ساعت 22:00 روز جمعه 12 تیرماه از محورهای زیر به سمت تهران ممنوع خواهد بود:

محور کرج ـ شهریار
محور شهریار ـ آدران
کمربندی دوم تهران
محور جاجرود به سمت تهران

وسایل نقلیه سنگین می‌توانند از آزادراه غدیر به‌عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

این محدودیت شامل وسایل نقلیه حامل مواد سوختی، کالاهای فاسدشدنی و خودروهای پشتیبانی مراسم نخواهد بود.

تردد کاروان‌های عزاداری استان‌ها

اتوبوس‌های حامل عزاداران که به‌صورت سازمان‌یافته و تحت عنوان کاروان‌های عزاداری از سایر استان‌ها به تهران اعزام می‌شوند، مجاز به تردد در تمامی حلقه‌های ترافیکی پیش‌بینی‌شده به‌جز حلقه اول خواهند بود.

پلیس راهور تأکید می‌کند اعزام عزاداران از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی و در قالب کاروان‌های سازمان‌یافته، علاوه بر کاهش بار ترافیکی معابر، موجب تسهیل خدمات‌رسانی، افزایش ایمنی و دسترسی سریع‌تر شرکت‌کنندگان به نزدیک‌ترین محدوده قابل تردد محل برگزاری مراسم خواهد شد.

توصیه پلیس راهور

پلیس راهور فراجا از تمام شهروندان و شرکت‌کنندگان در مراسم درخواست می‌کند با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، همکاری با مأموران پلیس، استفاده حداکثری از حمل‌ونقل عمومی و توجه به اطلاعیه‌های بعدی، زمینه برگزاری هرچه منظم‌تر، ایمن‌تر و روان‌تر این مراسم را فراهم کنند.

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