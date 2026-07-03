وزیر امور خارجه امشب با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب همواره ایران را عزیز، سربلند، با ابهت و با صلابت می‌خواستند، گفت: سه اصل عزت، حکمت و مصلحت با تدبیر و هدایت ایشان شکل گرفت و مبنای سیاست خارجی کشور قرار گرفت

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه امشب (جمعه) ۱۲ تیرماه در گفت‌وگویی در توصیف ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب گفت: مهم‌ترین ویژگی رهبر انقلاب که هم دوستان و هم دشمنان به آن اذعان دارند، عزت‌طلبی ایشان بود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وی افزود: ایشان همواره ایران و ایرانی را عزیز، سربلند، با ابهت و با صلابت می‌خواستند. وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: این عزت‌طلبی نیز همواره با حکمت و مصلحت‌سنجی همراه بود؛ یعنی تصمیمات ایشان در عین عزتمندی، حکیمانه و مبتنی بر مصلحت اتخاذ می‌شد.

رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: بر همین اساس، سه اصل بنیادین حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، یعنی «عزت، حکمت و مصلحت»، با تدبیر و هدایت ایشان شکل گرفت و مبنای سیاست خارجی کشور قرار گرفت.