شعار ویژه نوشتهشده روی موشک عماد+عکس
رزمندگان هوافضای سپاه در آمادهباش کامل عملیاتی حس حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید را به شهرهای موشکی آوردند و شعار #باید_برخاست را بر روی موشکهای آماده روی لانچر نوشتند.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۵۲| |
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به گزارش تابناک؛ رزمندگان هوافضای سپاه در آمادهباش کامل عملیاتی حس حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید را به شهرهای موشکی آوردند و شعار #باید_برخاست را بر روی موشکهای آماده روی لانچر نوشتند.
تصویری از شعار نوشتهشده روی موشک عماد با سرجنگی شدیدالانفجار
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