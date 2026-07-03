رزمندگان هوافضای سپاه در آماده‌باش کامل عملیاتی حس حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید را به شهرهای موشکی آوردند و شعار #باید_برخاست را بر روی موشک‌های آماده روی لانچر نوشتند.

به گزارش تابناک؛ رزمندگان هوافضای سپاه در آماده‌باش کامل عملیاتی حس حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید را به شهرهای موشکی آوردند و شعار #باید_برخاست را بر روی موشک‌های آماده روی لانچر نوشتند.

تصویری از شعار نوشته‌شده روی موشک عماد با سرجنگی شدیدالانفجار