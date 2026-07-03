صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رکورد عجیب گل به خودی در جام جهانی ۲۰۲۶؛ مدافع مصر تاریخ‌ساز شد!

سیزدهمین گل به خودی جام جهانی ۲۰۲۶ در دیدار مصر و استرالیا به ثبت رسید تا این دوره از مسابقات، رکورد بیشترین گل به خودی در تاریخ ادوار جام جهانی را بشکند.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۵۱
| |
3240 بازدید
|
۴

رکورد عجیب گل به خودی در جام جهانی ۲۰۲۶؛ مدافع مصر تاریخ‌ساز شد!

رکورددار شدن جام جهانی ۲۰۲۶ در به ثمر رسیدن گل به‌خودی، با نام مدافع مصر همراه شد و این بازیکن هم با به ثمر رساندن دو گل‌به‌خودی در یک تورنمنت، نام خودش را هم وارد تاریخ کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در جریان دیدار مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا میان دو تیم مصر و استرالیا، محمد هانی با ضربه سر اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا استرالیا به گل تساوی برسد.

این گل، سیزدهمین گل به خودی ثبت‌شده در جام جهانی ۲۰۲۶ بود؛ آماری که این دوره را به رکورددار بیشترین گل‌های به خودی در تاریخ برگزاری جام جهانی تبدیل کرد.

رکورد عجیب گل به خودی در جام جهانی ۲۰۲۶؛ مدافع مصر تاریخ‌ساز شد!

هانی همچنین با این گل، به دومین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شد که در یک دوره از رقابت‌ها دو گل به خودی به ثمر رسانده است. مدافع مصر در اولین بازی مرحله گروهی مقابل بلژیک هم، گل به خودی زده بود. پیش از او تنها ایوان ووتسوف، دروازه‌بان بلغارستان، در جام جهانی ۱۹۶۶ چنین رکوردی را به ثبت رسانده بود.

جام جهانی ۲۰۲۶ هنوز به پایان نرسیده که رکورد گل‌های به خودی همچنان می‌تواند افزایش پیدا کند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی مصر مصر جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا جام جهانی آمریکا تابناک ورزشی
انتقاد از پخش اخبار ورزش بانوان در تلویزیون!
آنچه فوتبال ایرانی از ایرانی بودن به نمایش می‌گذارد!
نماز بر پیکر رهبر شهید را چه کسی می‌خواند؟ / درباره آیت الله جعفر سبحانی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پایان راه برای کانادا یا توقف قدرتنمایی مراکش؛ تلاش خالق یک شگفتی برای به چالش کشیدن فرانسه!
صعود کلمبیا با پیچیدن نسخه کارلوس کی‌روش؛ حذف غنا بدون حتی یک شوت سالم
برنامه کامل مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶؛ تقابل‌های جذاب هم سطح نیمه‌نهایی و فینال + نتایج کامل یک شانزدهم نهایی
معرفی ۳۲ تیم راه‌یافته به مرحله حذفی و برنامه کامل جام جهانی ۲۰۲۶ تا فینال + نتایج و جدول دیدارهای مرحله گروهی
اینفوتابناک: تمام گلزنان ایران در ادوار جام جهانی
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی
صلاح رکورد زد و صدر را فتح کرد
گره خوردن سرنوشت ایران به بازی ۳ از ۳؛ حذف تیم ملی وقتی همه چیز روی عدد ۳ گیر کرد!
سه حسرت ایران برای صعود از گروه در جام جهانی/ همیشه پای طارمی در میان است!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
شاهرخ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
0
3
پاسخ
عجیب چرا؟!
نمی‌دونم چرا کسی تحلیل نمیکنه!
سطح بازی ها بسیار بالا است
فشار بازی ها بسیار بالا است
از همین آمار میشه فهمید
دروازه‌بان ها بسیار قوی شدن
شاید سطح مربی ها پایین اومده باشه
بیشتر گل ها از گوشه کنارها و دور از دسترس دروازه بانک‌ها زده میشه
اگه آمار دیرک ها رو بگیرن به نظر من بسیار بالا است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
دروازه بانک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
1
5
پاسخ
استاد اسدی:)))))))
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
ای بابا یک کامنت قابل انتشار داشتم اونم شما زودتر زدی
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین اخبار
خلاصه بازی پاراگوئه 0 - فرانسه 1
عبور سخت فرانسه از سد پاراگوئه با آماری عجیب/ خروس‌ها حریف مراکش شدند
نصب نماد مشت گره شده رهبر شهید در میدان انقلاب
مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین باور‌ها درباره‌ی زندگی پس از مرگ
اجتماع میلیونی مردم پاسخ به محاسبات غلط دشمن است / پیام تشییع؛ وحدت و بیعت ملت ایران
قاب‌هایی از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب که باعث شگفتی افغانی‌ها شد
تیم ملی در حباب برای ایزوله ماندن مقابل انتقادها؛ نقد آزادانه راه برون رفت از بحران
بدرقه آقای شهید ایران/ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)/ به‌روزرسانی می‌شود
آن‌حرف را می‌زدم مردم تکبیر می‌گفتند اما .../گرایش‌ انحرافی بیاید، کار مشکل می‌شود
تصاویر سیل جمعیت در وداع شبانه با رهبر شهید انقلاب
ترکیه دومین ارتش بزرگ غرب است؟
راه‌اندازی ۳ محور جدید تاکسیرانی برای تسهیل تردد زائران
حذف کانادای میزبان مقابل مراکش در خاک آمریکا؛ بریس اوناحی و ثبت دو رکورد
جنایات تازه صهیونیست‌ها در نوار غزه
از هوش مصنوعی تا بمب‌های سنگرشکن؛ روایت یک کتاب از نقشه نظامی اسرائیل علیه ایران
معرفی فرمانده نیروی دریایی سپاه
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!
تحویل ۵ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ سعودی به ایران
حضور بی‌تکلف داماد شهید رهبرانقلاب و خانواده در یک آبمیوه فروشی
ادعای جدید ترامپ درباره تغییر نظام ایران
جزییات اعمال محدودیت تردد در مناطق ۲۲گانه تهران
ادای احترام روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص به رهبر شهید انقلاب/ورود هیئت‌های رسمی کشورهای جهان برای ادای احترام به قائد شهید امت
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم
ارتش یمن بیانیه مهمی صادر می‌کند
خروج بمب‌افکن‌های مرگبار B-52 از بریتانیا
تصاویر استقرار پیکر رهبر شهید انقلاب و همراهان شهیدش در مصلای تهران
افزایش قیمت طلا، سکه امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵
پروندهٔ رضا پهلوی به دادگاه ارسال شد
وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟
لحظات تسلیم ناو هواپیمابر آمریکا مقابل دستور سپاه پاسداران
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!  (۳۳۷ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۵ نظر)
قدردان دولت باشیم که قحطی نشد!/ صدا و سیما را باید کوبید و از نو ساخت/ قشر خاکستری در جنگ «زندگی» کرد  (۱۵۲ نظر)
آنچه از فرزاد جمشیدی نمی‌دانیم/ مردم بدانند ۲۰ ساعت مطالعه یا کار می‌کنم!  (۱۲۴ نظر)
تجمع کارمندان دانشگاه‌ها مقابل ساختمان امور استخدامی   (۱۰۰ نظر)
از هر ۱۰۰ دانش آموز مستعد، ۶۰ نفر به حاشیه رانده می‌شوند/ «سلامت» در سیطره پزشکان سهمیه‌ای  (۸۱ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۷۸ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۷۵ نظر)
ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد / ضرورت برخورد قاطع با تحرکات آمریکا  (۷۴ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۵۵ نظر)
شما نظر بدهید؛ درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی؛ رایگان یا پولی؟  (۵۳ نظر)
استقرار کلاه سبزهای ارتش در مرزها‌ی ایران  (۵۱ نظر)
دولت، حامی رفاه مردم یا بادیگارد ایران‌خودرو؟!/ مجوز تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد هوا شد!  (۵۱ نظر)
مدیران این بانک‌ها در آستانه برکناری یا تغییر/ چه کسانی سکان را به دست می‌گیرند؟  (۴۹ نظر)
رقص خوشحالی وزیر آمریکا از حذف تیم ملی  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005nk3
tabnak.ir/005nk3