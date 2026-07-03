سیزدهمین گل به خودی جام جهانی ۲۰۲۶ در دیدار مصر و استرالیا به ثبت رسید تا این دوره از مسابقات، رکورد بیشترین گل به خودی در تاریخ ادوار جام جهانی را بشکند.

رکورددار شدن جام جهانی ۲۰۲۶ در به ثمر رسیدن گل به‌خودی، با نام مدافع مصر همراه شد و این بازیکن هم با به ثمر رساندن دو گل‌به‌خودی در یک تورنمنت، نام خودش را هم وارد تاریخ کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در جریان دیدار مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا میان دو تیم مصر و استرالیا، محمد هانی با ضربه سر اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا استرالیا به گل تساوی برسد.

این گل، سیزدهمین گل به خودی ثبت‌شده در جام جهانی ۲۰۲۶ بود؛ آماری که این دوره را به رکورددار بیشترین گل‌های به خودی در تاریخ برگزاری جام جهانی تبدیل کرد.

هانی همچنین با این گل، به دومین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شد که در یک دوره از رقابت‌ها دو گل به خودی به ثمر رسانده است. مدافع مصر در اولین بازی مرحله گروهی مقابل بلژیک هم، گل به خودی زده بود. پیش از او تنها ایوان ووتسوف، دروازه‌بان بلغارستان، در جام جهانی ۱۹۶۶ چنین رکوردی را به ثبت رسانده بود.

جام جهانی ۲۰۲۶ هنوز به پایان نرسیده که رکورد گل‌های به خودی همچنان می‌تواند افزایش پیدا کند.