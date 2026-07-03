تمهیدات لازم برای اقامه نماز در خیابانهای اطراف مصلی

استاندار تهران با تشریح آخرین تمهیدات امنیتی، ترافیکی، درمانی، اسکان، حمل‌ونقل و خدمات‌رسانی برای برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین، از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، نظامی، انتظامی، امنیتی و امدادی خبر داد و گفت: استان تهران در بالاترین سطح امنیتی قرار دارد و همه ظرفیت‌های حاکمیتی و مردمی برای برگزاری باشکوه و ایمن مراسمم به کار گرفته شده است.

محمدصادق معتمدیان، با اشاره به تشکیل ستادهای ملی و استانی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع اظهار کرد: در سطح ملی، کمیته‌های مختلف با مسئولیت وزراء و مسئولان کشور تشکیل شده و سه کمیته استانی نیز برای استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی با حکم معاون اول رئیس‌جمهور فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. در استان تهران نیز بلافاصله پس از ابلاغ مأموریت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی بر اساس سیاست‌های ابلاغی آغاز شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه برقراری امنیت مراسم از مهم‌ترین اولویت‌هاست، گفت: مسئولیت تأمین امنیت بر عهده نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی با حمایت دستگاه قضایی است. امروز نیز در یکی از جلسات امنیتی حضور داشتیم و خوشبختانه با اقدامات انجام‌شده و اشراف اطلاعاتی بسیار مناسب در سراسر استان و کشور، از نظر امنیتی در بالاترین سطح آمادگی قرار داریم و امیدواریم با توان بالای نیروهای مسلح، انتظامی و امنیتی هیچ‌گونه حادثه‌ای رخ ندهد.



ایمن سازی مصلی، خیابانهای اطراف و مسیرهای تردد



استاندار تهران با اشاره به موضوع ایمنی مراسم افزود: با توجه به اینکه دو روز از مراسم در مصلای امام خمینی(ره) برگزار می‌شود و جمعیت گسترده‌ای از مردم حضور خواهند داشت، ایمنی محل برگزاری مراسم از تأکیدات جدی ستاد ملی و مسئولان ارشد کشور بوده است. جلسات متعددی با حضور شهرداری تهران، معاونت عمرانی استانداری و سایر دستگاه‌ها برگزار شد و حتی جزئی‌ترین مواردی که می‌توانست به‌عنوان آسیب مطرح باشد، شناسایی و برطرف شد.

وی ادامه داد: حدود ۴۰۰ مورد نیازمند اصلاح، شناسایی و با همکاری شهرداری تهران و سایر دستگاه‌ها رفع شد و اکنون از نظر ایمن‌سازی مصلی، خیابان‌های اطراف، مسیرهای تردد و مسیر تشییع، تمامی اقدامات لازم انجام شده است.



اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه بهداشت و درمان



معتمدیان با تأکید بر اینکه سلامت مردم از اولویت‌های اصلی ستاد برگزاری مراسم است، گفت: حتی دفتر مقام معظم رهبری نیز تیم‌هایی را برای نظارت بر عملکرد ستاد و کمیته‌ها تعیین کرده است تا برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که سلامت مردم به طور کامل تأمین شود. در حوزه بهداشت و درمان، امداد و نجات نیز با همکاری وزارت بهداشت، جمعیت هلال‌احمر، سازمان اورژانس و امکانات درمانی نیروهای مسلح، تدابیر ویژه و حداکثری پیش‌بینی شده است.



وی با اشاره به خدمات‌رسانی به زائران اظهار کرد: پس از سلامت مردم، خدمت‌رسانی و حفظ شأن و کرامت مردم از مهم‌ترین سیاست‌های ماست. در این زمینه اقدامات کم‌نظیری انجام شده که شاید در تاریخ کشور سابقه نداشته باشد. همچنین یکی از سیاست‌های مهم، برگزاری مردمی مراسم و استفاده از ظرفیت مردم است که خوشبختانه مشارکت بی‌نظیری شکل گرفته است.



ثبت نام ۶۰۰۰ موکب برای خدمت رسانی در تهران



استاندار تهران افزود: بر اساس آخرین گزارش‌ها، بیش از شش هزار موکب برای خدمت‌رسانی در تهران ثبت‌نام کرده‌اند. این موکب‌ها با هزینه‌های شخصی مردم، هیئت‌ها، گروه‌های جهادی، تشکل‌های مردم‌نهاد، اتحادیه‌ها، اصناف، اتاق بازرگانی، کارخانه‌ها و اقشار مختلف راه‌اندازی شده‌اند و همه این مجموعه‌ها داوطلبانه برای خدمت به مردم اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی تصریح کرد: نقش دولت و حاکمیت در این مراسم، نقش تسهیل‌گری و انجام وظایف حاکمیتی است؛ مانند ارائه خدمات درمانی، بهداشتی و پشتیبانی. نکته مهم این است که هیچ‌گونه رقابت یا گزارش‌کاری در میان دستگاه‌ها وجود ندارد و همه صرفاً برای ادای دین به رهبر شهید و خدمت به مردم تلاش می‌کنند.



مردم توصیه ها را رعایت کنند

معتمدیان با اشاره به استقبال گسترده مردم از سراسر کشور گفت: استانداران سراسر کشور گزارش داده‌اند که مردم حتی از دورافتاده‌ترین روستاها و شهرها برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کرده‌اند و تلاش دارند خود را به تهران برسانند. وظیفه ما نیز این است که با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه حضور ایمن و بازگشت سالم آنان را فراهم کنیم.

وی افزود: تدابیر حداکثری پیش‌بینی شده و به مردم اطمینان می‌دهیم که همه امکانات به کار گرفته شده است، اما همراهی مردم نیز ضروری است و انتظار داریم توصیه‌های رسمی را رعایت کنند.



اخبار را از کانالهای رسمی دنبال کنید

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی از منابع رسمی اظهار کرد: متأسفانه در روزهای اخیر اخبار جعلی و کذب در برخی شبکه‌ها منتشر شده و موجب نگرانی مردم شده است. از مردم درخواست می‌کنیم اخبار و اطلاعیه‌ها را فقط از طریق صداوسیما و خبرگزاری‌های رسمی دنبال کنند.

پیش بینی بزرگ‌ترین ظرفیت اسکان برای زائران در مدارس، مساجد، پارکها و ...

وی در تشریح اقدامات کمیته اسکان گفت: بزرگ‌ترین ظرفیت اسکان برای زائران سراسر کشور پیش‌بینی شده است. مسئولیت این بخش بر عهده شهرداری تهران قرار دارد. هزاران مدرسه با دستور وزیر آموزش و پرورش تجهیز شده، مساجد، ورزشگاه‌ها، پارک‌ها و بیش از ۱۵۰ تفرجگاه نیز برای اسکان احتمالی آماده شده‌اند.

معتمدیان ادامه داد: همچنین در ۱۵ شهرستان استان تهران نیز ستادهای اسکان به ریاست فرمانداران تشکیل شده و ظرفیت‌های لازم در شهرستان‌های نزدیک به تهران مانند شهرری و اسلامشهر نیز پیش‌بینی شده است تا حتی یک نفر بدون محل اسکان باقی نماند.

وی با اشاره به خدمات تغذیه اظهار کرد: بخش عمده خدمات تغذیه از سوی موکب‌ها، هیئت‌ها، گروه‌های جهادی و مجموعه شهرداری تهران انجام خواهد شد و شهرداری مسئولیت اسکان، تغذیه و حمل‌ونقل شهری را بر عهده دارد.



برنامه‌ریزی برای انتقال زائران از استان‌ها به تهران

استاندار تهران درباره حمل‌ونقل گفت: برنامه‌ریزی هم برای انتقال زائران از استان‌ها به تهران و هم برای جابه‌جایی درون‌شهری انجام شده است. در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی تمهیدات لازم اندیشیده شده و سازمان راهداری بیش از ۱۲ هزار اتوبوس از سراسر کشور را برای این ایام بسیج کرده است. همچنین برای افرادی که بلیت رفت و برگشت تهیه کنند، ۱۰ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در داخل تهران نیز حلقه‌های متعدد ترافیکی طراحی شده و اجرای آن متناسب با میزان حضور مردم خواهد بود. در ۱۴ مبادی اصلی ورودی تهران نیز اردوگاه‌ها و کمپ‌هایی برای پارک خودروها، اسکان، پذیرایی، خدمات درمانی، بهداشتی و فرهنگی پیش‌بینی شده است.

معتمدیان تأکید کرد: در صورت اقتضای شرایط و افزایش ترافیک، پلیس راهور درباره محدودیت ورود خودروهای شخصی به تهران تصمیم‌گیری خواهد کرد و خودروها به این اردوگاه‌ها هدایت خواهند شد.



تمهدات در نظر گرفته شده برای ارائه خدمات درمانی و دارویی



وی درباره خدمات درمانی نیز گفت: دانشگاه علوم پزشکی ایران به‌عنوان محور هماهنگی سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران تعیین شده است. علاوه بر این ۱۶۰ تا ۱۷۰ بیمارستان و مرکز درمانی استان تهران، حدود ۸۰ تا ۹۰ بیمارستان جنرال به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت هستند.

استاندار تهران افزود: علاوه بر این، شش بیمارستان صحرایی با ظرفیت حدود ۶۰۰ تخت در اطراف مصلی مستقر شده‌اند که حتی امکان انجام اعمال جراحی نیز در آنها فراهم شده است.

وی با اشاره به آمادگی نیروهای امدادی اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر، سازمان اورژانس و نیروهای داوطلب در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و تمامی مسیرهای تردد، محل‌های اسکان و مسیر تشییع، تحت پوشش نیروهای امدادی خواهند بود. همچنین آمبولانس‌ها، اتوبوس‌آمبولانس‌ها و بیش از ۳۰۰ موتورلانس در نقاط مختلف تهران مستقر خواهند شد و تجهیزات و داروهای مورد نیاز نیز پیش‌بینی شده است.



مردم حتی الامکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند



معتمدیان در ادامه گفت: همه دستگاه‌ها با افتخار خود را خادم مردم می‌دانند و برای میزبانی از مردم سراسر کشور آماده هستند. از مردم درخواست می‌کنیم حتی‌الامکان با ناوگان حمل‌ونقل عمومی به تهران سفر کنند و در صورت استفاده از خودروی شخصی، به‌صورت گروهی و خانوادگی تردد داشته باشند تا مدیریت ترافیک با سهولت بیشتری انجام شود. همچنین با وجود پیش‌بینی‌های وزارت نفت برای تأمین سوخت، از مردم می‌خواهیم همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی و انتظامی داشته باشند تا مراسم با نظم، امنیت و سلامت کامل برگزار شود.



بازگشایی درهای مصلی راس ساعت ۶ صبح



وی با اشاره به آغاز مراسم وداع در مصلای امام خمینی(ره)، اظهار کرد: از مردم، به‌ویژه عزیزانی که از سایر استان‌ها به تهران سفر می‌کنند، درخواست داریم برنامه‌ریزی لازم را به گونه‌ای انجام دهند که پیش از ساعت ۶ صبح به مصلی مراجعه نکنند، زیرا درهای مصلی رأس ساعت ۶ صبح باز خواهد شد.



درخواست از شهروندان و زائران برای مدیریت زمان حضور در تهران و مصلی

استاندار تهران افزود: از شهروندان تهرانی و مردم استان تهران نیز تقاضا داریم به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که طی دو روز برگزاری مراسم، هر فرد تنها یک‌بار در مراسم حضور پیدا کند؛ چرا که با توجه به پیش‌بینی حضور میلیونی مردم، لازم است حضور زائران به صورت شناور باشد تا امکان حضور برای همه علاقه‌مندان فراهم شود.

استاندار تهران ادامه داد: در صورت توقف و ایستایی جمعیت، روند ورود و خروج با مشکل مواجه خواهد شد و ممکن است بخشی از مردمی که از نقاط مختلف کشور به تهران آمده‌اند، امکان حضور در مصلی را پیدا نکنند.

معتمدیان با بیان اینکه تمامی پیش‌بینی‌های لازم با رعایت کامل الزامات ایمنی انجام شده است، گفت: در مصلی کریدورهای مشخصی برای ورود و خروج زائران طراحی شده و مردم باید از یک مسیر وارد و از مسیر دیگری خارج شوند. درخواست ما این است که توقف در داخل مصلی به حداقل برسد و هر فرد حداکثر ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در محل حضور داشته باشد و سپس مسیر خروج را طی کند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور زائران استان‌های مختلف اظهار کرد: از استان‌های همجوار تهران درخواست می‌کنیم مدت حضور خود را حداکثر به نیم‌روز محدود کنند و زائرانی که از استان‌های دورتر می‌آیند نیز حداکثر یک روز در تهران حضور داشته باشند تا امکان برنامه‌ریزی مناسب برای ورود و خروج و ارائه خدمات فراهم شود.

استاندار تهران با اشاره به تعطیلی تهران گفت: برای مدیریت بهتر شرایط، در دولت مصوب شد که استان تهران از شنبه تا سه‌شنبه تعطیل باشد؛ هرچند روز دوشنبه در سراسر کشور تعطیل اعلام شده است. این تصمیم با هدف رفاه حال زائران و مدیریت بهتر ترددها اتخاذ شده است.

وی از شهروندان تهرانی خواست در این ایام تا حد امکان از وسایل نقلیه شخصی استفاده نکنند و افزود: استفاده از مترو، اتوبوس و سایر ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مدیریت ترافیک شهر کمک خواهد کرد.

معتمدیان با اشاره به خدمات پیش‌بینی‌شده در مصلی اظهار کرد: در داخل مصلی خدمات محدود ارائه می‌شود تا از توقف طولانی مردم جلوگیری شود، اما در حلقه‌های اطراف مصلی پنج تا شش زائرسرای بزرگ با وسعت برخی تا ۲۰ یا ۲۵ هکتار پیش‌بینی شده که خدمات مختلفی از جمله اسکان موقت، تغذیه، آب آشامیدنی، خدمات درمانی و سایر خدمات مورد نیاز را ارائه خواهند کرد.

وی افزود: با توجه به گرمای هوا، بیش از ۳۰۰ تانکر آب آشامیدنی بهداشتی در نقاط مختلف شهر تهران مستقر شده و شیرهای برداشت آب نیز در داخل مصلی و مسیرهای تردد زائران نصب شده است. همچنین برای تأمین آب معدنی نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

استاندار تهران با اشاره به برنامه‌های بین‌المللی مراسم گفت: امروز مراسم ادای احترام هیأت‌های عالی‌رتبه خارجی برگزار شد که مسئولیت آن بر عهده وزارت امور خارجه بود. از حدود ۱۰۰ کشور جهان شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در این مراسم حضور یافتند و از ۵۰ کشور نیز هیأت‌های رسمی در سطح رؤسای جمهور، نخست‌وزیران، رؤسای مجالس، نواب رئیس مجالس و نمایندگان ویژه دولت‌ها در تهران حضور پیدا کردند که مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.

وی در ادامه بار دیگر بر استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و گفت: مردم تا حد امکان از قطار، اتوبوس و سایر وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند و توصیه‌های بهداشتی را نیز با توجه به گرمای هوا جدی بگیرند؛ از جمله نوشیدن آب کافی، استفاده از کلاه، عینک آفتابی و رعایت توصیه‌هایی که از سوی متخصصان اعلام می‌شود.

معتمدیان همچنین از افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای خواست از حضور در محل‌های پرتراکم خودداری کنند و افزود: افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی، تنفسی و سایر بیماری‌های زمینه‌ای، همچنین سالمندان و کودکان، بهتر است در کانون‌های ازدحام جمعیت حضور پیدا نکنند و در صورت حضور نیز در حلقه‌های بیرونی مراسم مستقر شوند.

وی تصریح کرد: هدف ما این نیست که امکان وداع مردم با رهبر شهید محدود شود، بلکه تلاش می‌کنیم زمینه حضور همه عاشقان فراهم باشد، اما رعایت این توصیه‌ها برای حفظ سلامت مردم ضروری است.

اتخاذ تمهیدات لازم برای اقامه نماز در خیابانهای اطراف مصلی

استاندار تهران درباره مراسم اقامه نماز نیز گفت: لزومی ندارد همه مردم داخل مصلی حضور داشته باشند و برای اقامه نماز، در خیابان‌های اطراف به‌ویژه در بخش شرقی خیابان شریعتی نیز امکانات صوتی و فضای لازم پیش‌بینی شده است تا از ازدحام داخل مصلی جلوگیری شود.

وی درباره مراسم تشییع نیز اظهار کرد: همانند راهپیمایی ۲۲ بهمن، علاوه بر مسیرهای اصلی، مسیرهای فرعی متعددی برای حضور مردم پیش‌بینی شده است و اطلاعات مربوط به این مسیرها به صورت مستمر از طریق رسانه ملی اطلاع‌رسانی می‌شود.



ارائه خدمات در خیابانهای فرعی، مساجد، مدارس و سایر اماکن پیش بینی شده



معتمدیان در پایان گفت: به تمامی دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، مدارس، مساجد و مراکز واقع در مسیر تشییع ابلاغ شده است که در روز مراسم برای خدمت‌رسانی به مردم باز باشند. همچنین استقرار موکب در مسیر اصلی حرکت جمعیت ممنوع شده و خدمات مورد نیاز از طریق خیابان‌های فرعی، مساجد، مدارس، دستگاه‌های دولتی و سایر اماکن پیش‌بینی‌شده، ارائه خواهد شد.