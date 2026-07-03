بازدید میهمانان از ساختمان پژوهشگاه فضایی ایران

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ هم اکنون بیش از ۵۰ میهمان خارجی که برای مراسم وداع با قائد شهید ، به ایران آمده‌اند از مراکز علمی کشور بازدید کردند.

این میهمانان از ساختمان تخریب شده پژوهشگاه فضایی کشور نیز بازدید کردند.

ساختمان پژوهشگاه فضایی به علت حمله ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستیس در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ ، هدف اصابت قرار گرفت که در پی آن تخریب ساختمان علمی پژوهشگاه را دربر داشت.