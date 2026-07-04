دیدار تیم‌های مصر و استرالیا در یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بسیار نزدیک پیش رفت، دو تیم به تساوی رسیدند و در نهایت ضربات پنالتی به سود فراعنه به اتمام رسید.

حذف آخرین نماینده آسیا به دست صلاح و مصر/ استرالیا با گل‌به‌خودی هم پیش نرفت

استرالیا به هیچ عنوان در ضربات پنالتی خوب کار نکرد و دو بازیکن این تیم به راحتی پنالتی خود را از دست دادند تا مصر راهی مرحله یک هشتم نهایی شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم استرالیا و مصر در روز پایانی مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۲۱:۳۰ جمعه به وقت تهران (ساعت ۱۳ به وقت محلی) در ورزشگاه ای‌تی‌اندتی شهر آرلینگتون تگزاس به مصاف هم رفتند که بازی در ۹۰ دقیقه و سپس وقت‌های اضافه با تساوی یک - یک به پایان رسید. با این حال در ضربات پنالتی مصر با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شد.

امام عاشور (دقیقه ۱۳) برای مصر گلزنی کرد و محمد هانی (دقیقه ۵۵ - گل‌به خودی) گل مساوی را برای استرالیا به ثمر رساند. در ضربات پنالتی، سوتر و هرینگتون برای استرالیا پنالتی را از دست دادند.

نیمه نخست، با بازی هجومی از سوی استرالیا آغاز شد و شاگردان تونی پوپوویچ در دقایق ابتدایی تا آستانه باز کردن دروازه مصر پیش رفتند، اما ضربه خطرناک کریستین وولپاتو به تیر دروازه برخورد کرد تا بهترین فرصت کانگوروها از دست برود.

پس از این حمله، مصر روی یک ضربه ایستگاهی ابتکار عمل را در دست گرفت. محمد صلاح که با وجود مصدومیت جزئی در ترکیب اصلی حضور داشت، با پاسی کوتاه زمینه‌ساز حمله‌ای شد که ابتدا ضربه امام عاشور بلوکه شد، اما ایمن حافظ در ادامه با ارسال دقیق خود، توپ را روی سر عاشور فرستاد تا او با ضربه‌ای دقیق نخستین گل مسابقه را به ثمر برساند.

در ادامه نیمه نخست، موقعیت‌های گلزنی چندانی روی دروازه دو تیم ایجاد نشد. با وجود اینکه استرالیا برای رسیدن به گل تساوی از لاک دفاعی خارج شد، خط دفاعی مصر عملکرد منسجمی داشت و اجازه خلق فرصت جدی را نداد. بدین ترتیب مصر با برتری یک بر صفر راهی رختکن شد تا شاگردان حسام حسن با روحیه بالایی برای نیمه دوم آماده شوند.

مصر تنها چند ثانیه پس از آغاز نیمه دوم می‌توانست کار استرالیا را تمام کند، اما عمر مرموش در موقعیتی ایده‌آل، ضربه خود را از فاصله نزدیک به بیرون زد تا بهترین فرصت فراعنه برای رسیدن به گل دوم از دست برود.

استرالیا خیلی زود به این فرصت از دست رفته پاسخ داد و روی ارسال به محوطه جریمه مصر خطرساز شد. در این صحنه، محمد هانی پس از دفع توپ برخورد شدیدی با بازیکن حریف داشت و مصدومیت او به حدی بود که کادر پزشکی با برانکارد وارد زمین شد.

در حالی که مصر همچنان بازی را کنترل می‌کرد، استرالیا در دقیقه ۵۵ روی یک ضربه آزاد به گل تساوی رسید. ارسال دقیق اونیل از جناح چپ با ضربه سر اشتباه محمد هانی همراه شد و مدافع مصر توپ را به اشتباه وارد دروازه خودی کرد تا بازی به تساوی کشیده شود. این دومین گل به خودی هانی در جام جهانی ۲۰۲۶ بود.

دو تیم در ادامه چندان صاحب موقعیت جدی نشدند تا کار به دقایق حساس پایانی کشیده شود؛ استرالیا در دقیقه ۸۲ روی ضربه سر ساوتار صاحب موقعیت شده بود که شوبیر بدون دردسر توپ را مهار کرد، اما مصر بارها تا آستانه زدن گل برتری پیش رفت. در دقیقه ۴+۹۰ ضربه سر قدرتمند ربیعه با واکنش فوق‌العاده «بیچ» راهی کرنر شد و در ادامه نیز ضربه نه‌چندان محکم محمد صلاح را دروازه‌بان استرالیا مهار کرد.

فراعنه در واپسین ثانیه‌های وقت قانونی نیز فرصت طلایی دیگری برای پایان دادن به بازی داشتند. در دقیقه ۶+۹۰ محمد صلاح با یک پاس دقیق حسن را در موقعیت گلزنی قرار داد، اما ساوتار با یک تکل، مانع از فروپاشی دروازه استرالیا شد تا هواداران این تیم نفس راحتی بکشند و بازی به وقت‌های اضافه برود.

در ۱۵ دقیقه ابتدایی وقت‌های اضافه، مهم‌ترین فرصت در دقیقه ۹۴ نصیب محمد صلاح شد؛ جایی که ستاره مصر با پاس عمر مرموش در موقعیت مناسبی قرار گرفت، اما ضربه نزدیک او با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت تا بهترین بخت فراعنه برای پیش افتادن از دست برود.

پس از آن، جریان بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد و دو تیم در خلق موقعیت‌های جدی ناکام بودند. حسن، مهاجم تعویضی مصر، با نفوذهای پیاپی از سمت راست بارها دفاع استرالیا را تحت فشار قرار داد، اما ارسال‌های او دقت لازم را نداشت. اشور نیز در دقیقه ۱۰۳ با شوتی از فاصله حدود ۳۰ متری شانس خود را امتحان کرد که توپ با فاصله از کنار دروازه به بیرون رفت.

فراعنه در ۱۵ دقیقه دوم وقت‌های اضافه، با جلو کشیدن مدافعان خود، فشار سنگینی روی دروازه استرالیا ایجاد کردند. در دقیقه ۱۰۹ شوت عطیه پس از برخورد به پاشنه ساوتار تغییر مسیر داد، اما «بیچ» با واکنشی به‌موقع توپ را مهار کرد.

دو دقیقه بعد، عاشور از پشت محوطه جریمه شانس خود را امتحان کرد، اما ساوتار بار دیگر با فداکاری مقابل توپ ایستاد و ضربه او را راهی کرنر کرد. مدافع استرالیا در ادامه مسابقه نیز بارها ناجی تیمش شد و نقش مهمی در حفظ نتیجه داشت.

حملات مصر در دقایق ۱۱۳ و ۱۱۵ نیز ادامه یافت. استرالیا تنها به دفاع از دروازه خود فکر می‌کرد و امیدش را به ضربات پنالتی بسته بود، اما نفوذ خطرناک حسن از جناح راست با دخالت به‌موقع برینگتون به کرنر ختم شد تا آخرین تلاش‌های مصر هم بی‌نتیجه بماند.

سرمربی استرالیا از دقیقه ۱۱۸ به استقبال ضربات پنالتی رفت و متئو رایان، دروازه‌بان شماره یک خود را جانشین بیچ کرد تا از تجربه او بهره ببرد. در ادامه اما استرالیا پیش از به صدا درآمد سوت پایان بازی، در دقیقه ۱+۱۲۰ موقعیت خوبی برای گلزنی داشت، اما مهاجمان این تیم بهره‌ای از توپ ارسالی به درون محوطه جریمه نکردند. در نهایت نیز بازی با تساوی یک - یک به پایان رسید تا برنده در ضربات پنالتی مشخص شود.

در ضربات پنالتی هم شروع کار با استرالیا بود که هری سوتر اولین ضربه را به بیرون زد و صابر اولین پنالتی را برای مصر، تبدیل به گل کرد. ضربات بعدی توسط ارواین و مابیل برای استرالیا تبدیل به گل شد و هرینگتون هم پنالتی چهارم را از دست داد تا با گل شدن پنالتی رابیا، صلاح و حسام برای مصر این تیم ۴ بر ۲ در ضربات پنالتی به برتری برسد و به یک هشتم نهایی صعود کند.