بر اساس میانگین متحرک هفت‌روزه ارائه‌شده توسط پلتفرم داده‌های دریایی «سیگنال»، تعداد سفرهای قابل‌ردیابیِ کشتی‌هایی که روزانه به خلیج فارس وارد یا از آن خارج می‌شوند، از رقم یک تا دو سفر در بخش عمده دوران درگیری، به هشت سفر در تاریخ اول ژوئیه افزایش یافته است.

در پی افزایش اطمینان نسبت به آتش‌بس ۶۰ روزه میان ایالات متحده و ایران، تعداد سفرهای دریایی از طریق تنگه هرمز در هفته گذشته بیش از چهار برابر شده است.

به گزارش تابناک؛ فایننشال تایمز نوشت، بر اساس میانگین متحرک هفت‌روزه ارائه‌شده توسط پلتفرم داده‌های دریایی «سیگنال» (Signal)، تعداد سفرهای قابل‌ردیابیِ کشتی‌هایی که روزانه به خلیج فارس وارد یا از آن خارج می‌شوند، از رقم یک تا دو سفر در بخش عمده دوران درگیری، به هشت سفر در تاریخ اول ژوئیه افزایش یافته است.



شرکت بزرگ کشتیرانی کانتینری «هاپاگ-لوید» (Hapag-Lloyd) روز گذشته اعلام کرد که چهار کشتیِ پیش‌تر گرفتار در خلیج، اکنون از آن خارج شده‌اند؛ در همین حال، شرکت رقیب یعنی «مرسک» (Maersk) نیز خبر داد که دو فروند از کشتی‌هایش هفته گذشته از تنگه عبور کرده و خارج شده‌اند.

افزایش این ترددها نشان‌دهنده باور مالکان کشتی‌ها به امکان عبور ایمن از این آبراهِ مورد مناقشه، بدون هدف قرار گرفتن است. اگرچه این آمار همچنان بسیار کمتر از میزان ترددها در دوران پیش از جنگ است، اما تمایل اپراتورها را برای بهره‌برداری از آرامش نسبی جهت خارج کردن کشتی‌های گرفتار در خلیج، یا استفاده از نرخ‌های بالای حمل‌ونقل دریایی نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های «لویدز لیست اینتلیجنس» (Lloyd’s List Intelligence)، مجموع ترددها به داخل و خارج خلیج (شامل موارد موسوم به «سفرهای تاریک» یا بدون سیگنال) در هفته منتهی به ۲۸ ژوئن به ۲۵۸ مورد رسید؛ این در حالی است که رقم مذکور در هفته نخست بحران در ماه مارس، تنها ۴۱ مورد بود. ردیابی و ثبت این آمار زمان‌بر است، زیرا کشتی‌ها برای جلوگیری از شناسایی شدن، سیگنال‌های جی‌پی‌اس (GPS) خود را خاموش می‌کنند. مقامات ایالات متحده، قطر و ایران در جریان مذاکرات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در دوحه درباره این تنگه گفتگو کردند، اما نشانه‌های اندکی از پیشرفت معنادار به سوی بازگشایی کامل این آبراه به چشم می‌خورد.

پیش از آغاز درگیری، حدود یک‌پنجم نفت و گاز جهان از این تنگه عبور می‌کرد و روزانه نزدیک به ۱۳۵ کشتی از آن می‌گذشتند.

یاکوب لارسن، مدیر ارشد ایمنی و امنیت در «بیمکو» (BIMCO) — که بزرگ‌ترین انجمن مالکان کشتی در جهان است — گفت: «واقعاً دشوار است بگوییم که آیا شاهد افزایش اعتماد هستیم یا اینکه با افرادی ریسک‌پذیر سروکار داریم. تصمیم یک شرکت در این خصوص، هم به مسئله ریسک امنیتی مربوط می‌شود و هم به اینکه حبس شدن یا توقیف کشتی چه میزان خسارت و دردسر برای آن‌ها به همراه دارد. در مقطعی، مالکان کشتی حاضرند برای خارج کردن شناور خود، آن ریسک مضاعف را بپذیرند.»

بر اساس آمار «لویدز لیست» (Lloyd’s List)، بیشتر کشتی‌هایی که در هفته گذشته به خلیج [فارس] وارد یا از آن خارج شده‌اند، نفت‌کش بوده‌اند. کشتی‌های خروجی عمدتاً حامل محموله‌هایی هستند که پیش از آغاز جنگ بارگیری شده و برای ذخیره‌سازی روی آب نگه داشته شده بودند.

بیش از ۶۰ مورد از این کشتی‌ها ایرانی بوده‌اند؛ چرا که تهران از معافیت تحریمی آمریکا برای تجارت نفت ایران که پیش‌تر بارگیری شده و روی آب قرار داشت، بهره می‌برد.

محمدباقر قالیباف، مذاکره‌کننده ارشد ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران از زمان لغو محاصره آمریکا، ۴۰ میلیون بشکه نفت با قیمتی ۲۰ درصد بالاتر از نرخ‌های پیش از جنگ صادر کرده است.

میزان صادرات از کشورهای حوزه خلیج [فارس] نیز افزایش یافته است. روز چهارشنبه، چندین نفت‌کش شرکت «ادنوک» (Adnoc) در قالب یک کاروان و با استفاده از مسیر عمانی از تنگه عبور کردند. هفته گذشته، قیمت نفت خام برنت برای نخستین بار از زمان آغاز درگیری‌ها، به سطوح پیش از جنگ بازگشت.

به‌گفته شرکت «سیگنال» (Signal)، نرخ‌های بازار نقدی (Spot market) برای اجاره نفتکش در مسیر تنگه هرمز در تاریخ ۲۳ ژوئن به ۵۰۰ هزار دلار در روز رسید که نشان‌دهنده سطح بالای تقاضا و کمبود عرضه بود؛ رقمی که از اوایل ماه آوریل سابقه نداشت. این نرخ‌ها در اول ژوئیه به ۲۹۴ هزار دلار در روز کاهش یافت که حاکی از افزایش تعداد کشتی‌های آماده برای تردد در این مسیر بود.

جیمز ریزن، از شرکت کارگزاری «دبلیوتی‌دبلیو» (WTW)، اظهار داشت که نرخ‌های بیمه حتی پیش از اعمال تخفیف‌ها، به حدود ۲ درصد از ارزش کشتی کاهش یافته است؛ این در حالی است که این رقم در زمان برقراری آتش‌بس، حدود ۷ درصد بود.