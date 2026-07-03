استعفای مشکوک و فرار مخفیانه سرمربی کره جنوبی!
سرمربی تیم ملی کره جنوبی، پس از حذف تیمش در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ (با ۳ امتیاز) استعفا کرد و به دلیل موج گسترده تهدید و انتقادها، مجبور شد کشور را ترک کند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حذف کره جنوبی در مرحله گروهی جام جهانی نه تنها هواداران این تیم آسیایی را ناراحت کرد، بلکه خشم آنها را علیه بازیکنان و کادر فنی برانگیخت. یکی از کسانی که بیشتر مورد حمله قرار گرفت، هونگ میونگبو، سرمربی تیم بود که استعفا کرد، همچنان تهدید شد و مجبور شد از کشور خارج شود.
هونگ میونگبو در بیانیهای اعلام کرد: از همه مردم کره که تیم ملی را دوست دارند و از آن حمایت میکنند، میخواهم صمیمانه عذرخواهی کنم. امروز اعلام میکنم که از سمت سرمربیگری تیم ملی کنارهگیری میکنم.
انتقادات از سرمربی از سوی لی جه میونگ، رئیسجمهور کره جنوبی، آغاز شد. او گفته بود: اگر یک فرد نالایق به رهبری تیم منصوب شود، نتیجه آن قابل پیشبینی است. این انتقادات سپس توسط بخش بزرگی از کشور تکرار شد و سرمربی را مجبور به کنارهگیری کرد.
سرمربی کره جنوبی پس از حذف از جام جهانی استعفا داد و از کشور فرار کرد
هونگ میونگبو هنگام بازگشت به کشورش، با محافظت پلیس، با بنرهایی علیه خود از سوی هواداران روبرو شد. با گذشت روزها، شرایط برای او روز به روز بدتر شد و در نهایت تصمیم به ترک کشور گرفت.
در حین خروج از کشور، او توسط دوربینهای MBC (یکی از رسانههای محبوب کره جنوبی) در حالی که با ماسک و کلاه سعی در پنهان کردن هویت خود داشت، شکار شد.