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سی‌ان‌ان:تشییع آیت‌الله‌خامنه‌ای رژه پیروزی ایران است

شبکه خبری سی‌ان‌ان نوشت: حفاظت از پیکر رهبر، مدیریت میلیون‌ها عزادار، میزبانی از مقام‌های خارجی و برگزاری رویدادهای بزرگ در پنج شهر و دو کشور کشور، اقدامی عظیم است.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۴۱
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سی‌ان‌ان:تشییع آیت‌الله‌خامنه‌ای رژه پیروزی ایران است

به گزارش  تابناک؛ سی‌ان‌ان که از صبح امروز جمعه پوشش ویژه مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب را در دستور کار دارد، در گزارش مفصل خود از این رویداد تاریخی نوشت: ایران با برگزاری مراسم تشییع عظیم برای آیت‌الله سید علی خامنه‌ای هم‌زمان با جشن‌های دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، پیامی قاطع برای ترامپ ارسال می‌کند.

با وجود پشت سر گذاشتن جنگی دشوار و پرهزینه با دو ارتش قدرتمند جهان و تحمل چهار دهه فشار شدید اقتصادی، ایران همچنان قادر است که برای بدرقه آیت الله خامنه‌ای مراسمی باشکوه و سرشار از نمادهای مذهبی را برگزار کند. انتظار می‌رود میلیون‌ها عزادار در این مراسم حضور یابند. مقام‌های عراقی نیز می‌گویند میلیون‌ها عزادار برای ادای احترام خواهند آمد.

بیش از ده روز است که رسانه‌های ایرانی با پوشش گسترده، افکار عمومی را برای این لحظه آماده‌ می‌کنند. ترانه‌های یادبود و مستندهایی درباره زندگی آیت‌الله خامنه‌ای جای خبرهای مربوط به مذاکره با آمریکا را گرفته که پیش‌تر تیتر اصلی رسانه‌ها بود. گستردگی این مراسم برای رساندن پیامی مهم به جهان و دشمنان جمهوری اسلامی طراحی شده است: ایران نه‌تنها از جنگی موجودیتی جان سالم به در برده، بلکه رهبر شهید خود را با سرسختی به نماد مقاومت تبدیل می‌کند.

این رویداد در ماه محرم برگزار می‌شود؛ دوره‌ای که در اسلام به‌طور عمیق با سوگواری، خیانت و شهادت پیوند دارد. امام حسین (ع) که در قرن هفتم میلادی به شهادت رسید و یکی از شخصیت‌های مقدس شیعیان است که نصب آیت‌الله خامنه‌ای به او می‌رسد.

آیت‌الله خامنه‌ای که ۳۷ سال رهبری‌اش با سرسختی در برابر غرب و بدبینی عمیق نسبت به آن تعریف می‌شد، در نخستین روز جنگ آمریکا و اسرائیل، در ۲۸ فوریه هدف ترور قرار گرفت. با این حال، مراسم تشییع او شبیه رژه پیروزی در سه شهر ایران و دو مکان مقدس در عراق است تا مشخص شود این رهبر بزرگ مذهبی حتی پس از مرگ نیز شکست نخورده است.

ترور آیت‌الله خامنه‌ای توسط آمریکا و اسرائیل، جایگاه نمادین او را بالا برد. سینا طوسی، پژوهشگر ارشد در مرکز سیاست بین‌الملل، به سی‌ان‌ان گفت: «ترور آیت‌الله خامنه‌ای، جایگاه نمادین او را زمان حیاتش محکم‌تر کرد. اکنون او به‌عنوان یک مرجع دینی معرفی می‌شود که مثل ائمه شیعه به شهادت رسیده و شیوه مرگش بر جهان‌بینی او مهر تایید می‌زند».

حفاظت از پیکر رهبر، مدیریت میلیون‌ها عزادار، میزبانی از مقام‌های خارجی و برگزاری رویدادهای بزرگ در پنج شهر و دو کشور کشور، اقدامی عظیم است. این کار به عملیات امنیتی بی‌سابقه‌ای نیاز دارد و انجام آن توسط کشوری که تازه از ناآرامی داخلی و جنگ با آمریکا بیرون آمده، جالب توجه است.

تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای در عراق نشان می‌دهد که ایران یک نیروی انقلابی و فرامرزی است. پیروان آیت‌الله خامنه‌ای در عراق، پاکستان، بحرین و دیگر جوامع شیعه حضور دارند. به همین دلیل راهپیمایی‌های برنامه‌ریزی‌شده در نجف و کربلا اهمیت زیادی دارد. این موضوع حس فراملی بودن مراسم را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که این مراسم رویدادی فراتر از مرزهاست.

مقام‌های ایرانی از حضور ۱۵ میلیون عزادار در تهران سخن می‌گویند و این رقم می‌تواند مراسم را به بزرگ‌ترین تشییع جنازه در تاریخ تبدیل کند. همچنین ۱۴ هزار خبرنگار از جمله ۹۰۰ خبرنگار خارجی این رویداد را پوشش خواهند داد.

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