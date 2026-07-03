وداع فرمانده هوافضای سپاه با رهبرشهیدانقلاب

تصویری ماندگار از آخرین وداع سردار سید مجید موسوی، فرمانده هوافضای سپاه، با رهبر شهید انقلاب؛ پیوند وفاداری و عشق در مسیر حق.»