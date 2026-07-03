وداع فرمانده هوافضای سپاه با رهبرشهیدانقلاب
تصویری ماندگار از آخرین وداع سردار سید مجید موسوی، فرمانده هوافضای سپاه، با رهبر شهید انقلاب؛ پیوند وفاداری و عشق در مسیر حق.»
کد خبر: ۱۳۸۲۸۳۷| |
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لحظهی وداع فرمانده هوافضای سپاه در کنار رهبر شهید انقلاب؛ نمایی از آخرین دیدار و بدرقه
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مگر چند تا سید مجید داریم؟!!!!
مگر چند تا سید مجید داریم؟!!!!
آقایان خواهشا مراقب نفوذی ها باشید آقای موسوی اینجور در ملا عام حاضر نشوید به خدا دیگر طاقت نداریم این گرگهای وحشی بی پدر مادر باز هم ضربه نزنند
تو به ارزوت رسیدی سلام ما رو هم به سید الشهدا برسون ......خداوندا سید مجید به توسپردیم خودت محافظش باش
خدا و امام زمان نگهدارت آقا سید مجید ،قرآن نگهدا ت که هم اسم قرآنی درود بر تو،،،