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وداع فرمانده هوافضای سپاه با رهبرشهیدانقلاب

تصویری ماندگار از آخرین وداع سردار سید مجید موسوی، فرمانده هوافضای سپاه، با رهبر شهید انقلاب؛ پیوند وفاداری و عشق در مسیر حق.»
کد خبر: ۱۳۸۲۸۳۷
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19825 بازدید
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۸

وداع فرمانده هوافضای سپاه با رهبرشهیدانقلاب

لحظه‌ی وداع فرمانده هوافضای سپاه در کنار رهبر شهید انقلاب؛ نمایی از آخرین دیدار و بدرقه

وداع فرمانده هوافضای سپاه با رهبر شهید انقلاب

وداع فرمانده هوافضای سپاه با رهبر شهید انقلاب

وداع فرمانده هوافضای سپاه با رهبر شهید انقلاب

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
4
10
پاسخ
لطفاً لطفاً لطفاً امنیت ایشون را فراهم کنید....
مگر چند تا سید مجید داریم؟!!!!
۰کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
3
8
پاسخ
آقایان خواهشا مراقب نفوذی ها باشید آقای موسوی اینجور در ملا عام حاضر نشوید به خدا دیگر طاقت نداریم این گرگ‌های وحشی بی پدر مادر باز هم ضربه نزنند
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
3
6
پاسخ
تو به ارزوت رسیدی سلام ما رو هم به سید الشهدا برسون ......خداوندا سید مجید به توسپردیم خودت محافظش باش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
3
5
پاسخ
خدا و امام زمان نگهدارت آقا سید مجید ،قرآن نگهدا ت که هم اسم قرآنی درود بر تو،،،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
3
6
پاسخ
توروخدا مواظب خودتون باشید سردار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
3
6
پاسخ
مرد خدایی باغیرت اصیل ایران پرست
عاشقتیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
3
5
پاسخ
رهبرعزیزم روحت شاد می گریم دردلم ازوقتی که تورفتی 🖤🖤🖤🖤
طیبه السادات
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
3
4
پاسخ
سید مجید دیو روبزن امشب تلاویو روبزن
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