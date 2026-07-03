جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛
سوت بازی مکزیک - انگلستان به فغانی رسید
فیفا تیم داوری دیدار حساس مکزیک و انگلستان در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد و قرار است علیرضا فغانی این دیدار را قضاوت کند.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۳۵| |
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داور ایرانی با ملیت استرالیایی از سوی فیفا برای قضاوت دیدار مکزیک و انگلستان انتخاب شد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار تیمهای ملی مکزیک و انگلستان در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا برگزار میشود که تیم داوری این دیدار از سوی فیفا انتخاب شد.
براساس اعلام فیفا، قرار است علیرضا فغانی قضاوت این دیدار مهم و حساس را به عهده داشته باشد. فغانی پیش از این قضاوت دو دیدار فرانسه - سنگال و پرتغال - کلمبیا را در مرحله گروهی به عهده داشته است.
برنامه این بازی به شرح زیر است:
دوشنبه، ۱۵ تیر (۶ جولای ۲۰۲۶)
بازی ۹۲: مکزیک – انگلستان، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه آزتکا، مکزیکوسیتی
گزارش خطا
معرفی ۳۲ تیم راهیافته به مرحله حذفی و برنامه کامل جام جهانی ۲۰۲۶ تا فینال + نتایج و جدول دیدارهای مرحله گروهی
غیر قابل انتشار: ۴
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انتشار یافته: ۱۶
مهدی تاج کلاهش رو بذاره بالاتر که این داور رو از ایران بیرون کرد و حالا با پرچم استرالیا باید سوت بزنه
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
ناشناس| |
۲۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
فرهاد| |
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
این بابا 50 سال سنشه تا کی میخواد داوری کنه؟ اصلا با 50 سال سن تمرکز لازم رو داره؟ اصلا میتونه در زمین بدوه ؟ ایرانی جماعت چرا هیچوقت ولکن قدرت نیست؟!!
پاسخ ها
غلامرضا| |
۰۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
ناشناس| |
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
علی| |
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
فغانی خودش از ایران مهاجرت کرد چون ان طرف آب لقمه چرب و چیلی تر بود
پاسخ ها
فرهاد| |
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
در قانون فوتبال ایران داوران تا ۴۵ سالگی در لیست فیفا هستن. پس چاره ای نبوده که بره یه کشور دیگه