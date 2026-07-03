سوت بازی مکزیک - انگلستان به فغانی رسید

فیفا تیم داوری دیدار حساس مکزیک و انگلستان در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد و قرار است علیرضا فغانی این دیدار را قضاوت کند.

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

داور ایرانی با ملیت استرالیایی از سوی فیفا برای قضاوت دیدار مکزیک و انگلستان انتخاب شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار تیم‌های ملی مکزیک و انگلستان در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود که تیم داوری این دیدار از سوی فیفا انتخاب شد.

براساس اعلام فیفا، قرار است علیرضا فغانی قضاوت این دیدار مهم و حساس را به عهده داشته باشد. فغانی پیش از این قضاوت دو دیدار فرانسه - سنگال و پرتغال - کلمبیا را در مرحله گروهی به عهده داشته است.

برنامه این بازی به شرح زیر است:

دوشنبه، ۱۵ تیر (۶ جولای ۲۰۲۶)

بازی ۹۲: مکزیک – انگلستان، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه آزتکا، مکزیکوسیتی