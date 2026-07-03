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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

سوت بازی مکزیک - انگلستان به فغانی رسید

فیفا تیم داوری دیدار حساس مکزیک و انگلستان در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد و قرار است علیرضا فغانی این دیدار را قضاوت کند.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۳۵
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2526 بازدید
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۱۶
سوت بازی مکزیک - انگلستان به فغانی رسید

داور ایرانی با ملیت استرالیایی از سوی فیفا برای قضاوت دیدار مکزیک و انگلستان انتخاب شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار تیم‌های ملی مکزیک و انگلستان در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود که تیم داوری این دیدار از سوی فیفا انتخاب شد.

براساس اعلام فیفا، قرار است علیرضا فغانی قضاوت این دیدار مهم و حساس را به عهده داشته باشد. فغانی پیش از این قضاوت دو دیدار فرانسه - سنگال و پرتغال - کلمبیا را در مرحله گروهی به عهده داشته است.

برنامه این بازی به شرح زیر است:

دوشنبه، ۱۵ تیر (۶ جولای ۲۰۲۶)

بازی ۹۲: مکزیک – انگلستان، ساعت ۰۳:۳۰ - ورزشگاه آزتکا، مکزیکوسیتی

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۶
جمالی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
11
25
پاسخ
مهدی تاج کلاهش رو بذاره بالاتر که این داور رو از ایران بیرون کرد و حالا با پرچم استرالیا باید سوت بزنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
حالت خوب نیست، خود یارو پاشد رفت چه ربطی به تاج داره ، رفت هم که رفت ، تحفه ست انگار
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
یارو اگه وطن پرست بود ، رگش رو‌ هم‌ می زدند ، ایران رو ول نمی کرد .‌ ذات باید درست باشه .
فرهاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
همچین داور مالی هم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
8
14
پاسخ
افتخار ایران
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۲۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
9
11
پاسخ
تاج نالایق
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
دقیقااا و ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
15
6
پاسخ
این بابا 50 سال سنشه تا کی میخواد داوری کنه؟ اصلا با 50 سال سن تمرکز لازم رو داره؟ اصلا میتونه در زمین بدوه ؟ ایرانی جماعت چرا هیچوقت ولکن قدرت نیست؟!!
پاسخ ها
غلامرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
خودش که انتخاب نمی‌کنه به تنهایی و فیفا انتخاب کرده یعنی توانایی داره و آماده هستش. الان شد چهار دوره جام جهانی و اولین داور تاریخ شد که چهار دوره جام جهانی رفت، حتی با همین ۵۰ سال که میگی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
اگه نمیتونست انتخاب نمیشد فعلا هم که عالیهههه
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
فیفا و کل دم و دستگاهش به اندازه تو بلد نیستن و هیچ تست پزشکی در کار نیست آرزوی شفا دارم
حسین
|
France
|
۲۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
9
11
پاسخ
فغانی خودش از ایران مهاجرت کرد چون ان طرف آب لقمه چرب و چیلی تر بود
پاسخ ها
فرهاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
حالا کلی وکیل پیدا کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
1
2
پاسخ
در قانون فوتبال ایران داوران تا ۴۵ سالگی در لیست فیفا هستن. پس چاره ای نبوده که بره یه کشور دیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
3
4
پاسخ
امیدواریم برای فینال انتخاب بشه واقعا لیاقتشا داره از همه نظر
مری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
1
2
پاسخ
فاقد اهمیت...
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