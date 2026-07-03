سرلشکرحاتمی:ایران قدرتی مستقل و تاریخساز در جهان
مؤسسه پژوهشی ـ فرهنگی انقلاب اسلامی، به مناسبت شهادت و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سیّدعلی خامنهای قدسالله نفسه الزکیه، یادنامه «امام مجاهد شهید» مشتمل بر یادداشتهایی از شخصیتهای مطرح علمی، سیاسی، فرهنگی و نظامی را تهیه کرده است که در رسانه KHAMENEI.IR منتشر خواهد شد. دیدگاههای مطرحشده در این یادنامه، نظرات نویسندگان است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ آنچه در ادامه میآید، یادداشت سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، است.
این روزها فراق رهبر و فرمانده عزیزتر از جانمان، با اندوه و احساساتی عمیق همراه شده است. این احساسات از چند جنبه شایان توجه است: نخست، بهعنوان فردی از آحاد این امت، تحمل این هجران برایم جانکاه بود؛ غمی حتی فراتر از اندوه از دست دادن پدر. سپس، بهعنوان یک سرباز، نمیخواستم و نمیتوانستم باور کنم که فرماندهام به شهادت رسیده و من زندهام. بارها از خدا خواسته بودم، مانند میلیونها انسان عاشق او، از عمر من بکاهد و به عمر آن عزیز بیفزاید، اما خدا دعای ایشان را پذیرفت که این، نشان از جایگاه والای رهبر شهیدمان نزد خدا دارد. از سوی دیگر، خود را قانع میکردم که برای آن مظهر نفس مطمئنه، مرگی جز شهادت، زیبنده نبود.
آنچه امروز از آن امام شهید به یادگار داریم، هویت مستقلی است که با الهام از مکتب ناب اسلام، ائمه معصومین علیهمالسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی (رضوانالله تعالی علیه)، و بیش از نیمقرن مجاهدت، ایران را به یک قدرت منطقهای و جهانی رسانده است؛ آنگونه که دشمنانش نیز در برابر صلابت آن، سر تعظیم فرود میآورند.
آقای شهید ایران برای ما میراثهای ارزشمندی به یادگار گذاشتند؛ از تولید قدرت که متضمن استقلال و پیشرفت است تا مردمسالاری دینی و دهها میراث ارزشمند دیگر. اما آنچه بیشتر در حوزه کاری من در وزارت دفاع و ارتش محسوس بوده، رشد علمی کشور و نیروهای مسلح با سیاست خودباوری و کاهش وابستگی، حرکت پرشتاب به سوی خودکفایی و خوداتکایی، ارتقا و توسعه علم و فناوری و حرکت در مرزهای دانش است.
با اشراف، هدایت و راهنمایی دقیق ایشان در مدت رهبری، در بخشهای مهم، از جمله فضا، هوا و دریا و طراحی و تولید تجهیزات لازم در چهار نیروی مقتدر ارتش، مبتنی بر راهبرد «توقفناپذیری، ما میتوانیم و باید برخاست»، توفیقات بسیاری کسب شد.
اگر ارتش ما با تأکید و عنایت ایشان، به صفات حزباللهی، انقلابی، مقتدر، قوی، وفادار و «کلمه طیبه» مزین شده است، سرچشمه این رشد و همدلی ناگسستنی را باید در افق نگاه امامین انقلاب جستوجو کرد.
رویکردی که در پیام رهبر عزیزمان، آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی)، در ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ نیز با همان دوراندیشی و اعتماد رهبر شهید، روحیهای مضاعف برای دفاع از دین و میهن در کالبد آحاد دلیرمردان ارتش دمید.
مشق مقاومت؛ از اراده تا اقتدار
آیندهنگری راهبردی و درک ملزومات اقتدار دفاعی، در تار و پود کلام و مکتوبات رهبر شهید موج میزند. ارتقای آمادگیهای روحی و رزمی، ایستادگی و مقاومت، دشمنشناسی، تلاش علمی و خستگیناپذیر، تربیت و آموزش مبتنی بر ارزشهای دینی و انقلابی، ایمان و امیدواری به نصرت الهی و آینده روشن در سایه مجاهدت و کار مضاعف، در صدر راهبردهای ایشان برای ارتش و مجموعه نیروهای مسلح بوده است.
ایشان به ما آموختند که قدرت متکی به فناوری بیگانه، پایدار نیست و باید قدرتِ بیپایان را از دلِ محدودیتها بیرون بکشیم. میراث او برای ما نه در کلمات، بلکه در دلهای مؤمن یکایک رزمندگان مخلص ارتش، در هر موشک و پهپاد ایرانی و در مرزهای حفظشده این سرزمین، زنده است.
امام عزیزمان لازمه موفقیتها را عزم، اراده، توکل، مقاومت و پایداری در مسیر رسیدن به هدف میدانستند و همین آموزههای قدرتآفرین، در جنگ دوازدهروزه تحمیلی، با وجود تهاجم سازمانیافته دشمن و شهادت فرماندهان، با فرماندهی مستقیم و مدبرانه ایشان، روحیه رزم را در پیکر نیروهای مسلح ارتقا بخشید و پیروزی را رقم زد و در جنگ چهلروزه رمضان نیز همان راهبرد، دشمنان را ناکام کرد.
اعتقاد و اعتماد به کانونهای تربیت مدیران و فرماندهان آینده ارتش
امام خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه)، با وجود گستره مسئولیت و مشغله عظیم رهبری و فرماندهی کل قوا، همواره نگاهی پدرانه به کانونهای تربیت مدیران و فرماندهان آینده، بهویژه دانشگاههای افسری، داشتند. برای ایشان، جوانان دانشجو، ذخیرههای امید ملت و نظام اسلامی بودند. برکات معنوی و تربیتی قریب به ۵۰ بار حضور در دانشگاههای افسری ارتش، بهویژه دانشگاه امام علی علیهالسلام، زمینهساز رشد و تعالی ارتش و جانفدایان دین و وطن شد و امروز با افتخار عرض میکنم تمامی امیران و افسران امروز، حاصل همان دوراندیشی ایشان هستند.
در این میان، خاطرهای ماندگار در ذهن دارم. در نخستین دیدار پس از تصدی وزارت دفاع که توفیق یافتم در محضرشان باشم، سه عکس از دورههای مختلف را همراه برده بودم؛ اعطای سردوشی، دریافت جایزه هنگام دانشآموختگی دانشگاه افسری و دریافت درجه سرتیپی بهعنوان آخرین درجه تا لحظه آن دیدار. به ایشان عرض کردم: دریافت سردوشی، جایزه و درجه، به دست مبارک جنابعالی بوده و من، بهعنوان یک نظامی در این جایگاه، محصول اختصاصی زحمات و تربیت حضرتعالیام.
توجه ویژه امام به جوانان، که یکی از نقاط اوج آن بیانیه گام دوم انقلاب است، در رشد افسران در تراز انقلاب بسیار مؤثر بوده و همین سیر صعودی و جانفشانی جوانان تربیتشده ایشان در دانشگاههای افسری، ارتش را به دریافت نشان فداکاری از معظمله مفتخر ساخت.
حضرت آقا بر کلیات و جزئیات شئون نظامی چنان تسلط داشتند که فرماندهان، علاوه بر تبعیت ولایی و با جان و دل از ایشان، بیهیچ تردیدی، رهنمودهای دقیق و تخصصی ایشان را فصلالخطاب قرار میدادند و یقین داشتند عمل به منویات و فرامین ایشان، موجب ارتقای سازمان و سربلندی نیروهای تحت امر خواهد شد.
عروج فرمانده؛ تجدید میثاق و آغاز فصلی نو از اقتدار
ایران، به برکت اندیشه ژرف و بصیرت عالی رهبر شهیدش، از یک بازیگر تابع به قدرتی مستقل و تاریخساز در سطح جهانی ارتقا یافت.
امام شهیدمان، به پیروی از سرور و سالار شهیدان، حضرت حسینبنعلی علیهالسلام، به ما آموختند که در مکتب سرخ حسینی، شهادت امام و رهبر، آغاز مرحلهای نو از مبارزه و جهاد در راه خداست.
امروز، به خونخواهی رهبر عزیزمان و در ادامه راه نورانی او، راهبرد مقاومت، استقلال و اقتدار، در رگهای هر سرباز و عاشق ایران، از رزمندگان جبهه جنگ تا مردم حاضر در میدان، با رهبری و فرماندهی صالحی پس از صالح، جاری است و اطمینان میدهیم که از استقلال ایران، آرمانهای نظام سربلند اسلامی و امنیت و منافع ملت نستوه، تحت رهبری و فرماندهی امام خامنهای (مدظلهالعالی)، با نثار جان دفاع خواهیم کرد.