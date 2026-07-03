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رهبری و روسای قوا
بازدید
6809
6809
بازدید
پ
قابی از پیکر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان
قابی از پیکر رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان در جایگاه مصلای تهران
کد خبر:
۱۳۸۲۸۲۹
تاریخ انتشار:
۱۲ تير ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۲
03 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۲۸۲۹
|
۱۲ تير ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۲
03 July 2026
|
6809
بازدید
6809
بازدید
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