واکنش همسر مهاجرانی به شایعات مربوط به فوت ایشان

خانم جمیله کدیور همسر عطاالله مهاجرانی خبر داد: برای سومین مرتبه خبر فوت دکتر مهاجرانی در برخی شبکه‌های معاند منتشر و موجب نگرانی دوستان و آشنایان شد. ایشان در کمال صحت و سلامت‌اند.

جمیله کدیور همسر عطاالله مهاجرانی خبر فوت همسرش را تکذیب کرد.



به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ از شب گذشته برخی از اکانت‌های ناشناس خبر دادند که عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات سکته کرده و پیش از رسیدن به بیمارستانی در لندن در گذشته است.



خانم جمیله کدیور همسر وی خبر داد: برای سومین مرتبه خبر فوت دکتر مهاجرانی در برخی شبکه های معاند منتشر و موجب نگرانی دوستان و آشنایان شد. ایشان در کمال صحت و سلامت‌اند.