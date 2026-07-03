با هدف تکریم شهروندان و بهره مندی آنان از خدمات برتر بانکی، شعب کشیک بانک شهر در شهر تهران آماده خدمت‌رسانی به مشتریان هستند.

اعلام شعب کشیک در روزهای 13 و 14 و 16 تیرماه 1405 بانک شهر

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، شعب کشیک بانک شهر در روزهای 13 و 14 و 16 تیر 1405 از ساعت 07:30 تا 13:00 آماده ارائه خدمات به مشتریان هستند.

این گزارش می افزاید، همچنین پیشخوان های شهرنت، خودپردازها و سرویس‌های آنلاین بانک شهر همانند: همراه شهر پلاس و اینترنت بانک در این روزها به صورت 24 ساعته به شهروندان و مشتریان شبکه بانکی خدمات ارائه خواهند داد.

لیست شعب کشیک 13 تیرماه 1405

لیست شعب کشیک 14 تیرماه 1405

لیست شعب کشیک 16 تیرماه 1405