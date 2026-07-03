تکذیب ادعای ترور قالیباف و عراقچی توسط دفتر نتانیاهو

به گزارش تابناک؛ دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی ادعا کرد: گزارش نیویورک تایمز مبنی بر وجود برنامه‌ای در میان مقامات آمریکایی برای ترور محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی در زمان مذاکرات، تکذیب کرد و آن را «یک جعل کامل» خواند.