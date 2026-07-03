تکذیب ادعای ترور قالیباف و عراقچی توسط دفتر نتانیاهو
دفتر نخست وزیری اسرائیل گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره تلاش اسرائیل برای ترور مقامات مذاکره کننده ایرانی را رد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۲۲| |
14913 بازدید
به گزارش تابناک؛ دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی ادعا کرد: گزارش نیویورک تایمز مبنی بر وجود برنامهای در میان مقامات آمریکایی برای ترور محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی در زمان مذاکرات، تکذیب کرد و آن را «یک جعل کامل» خواند.
گزارش خطا
اروپا باید اول تصمیم بگیرد دنباله روی آمریکا نباشد/آمریکا و اسراییل از بعد انقلاب در پی براندازی بودهاند