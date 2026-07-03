عکس: ادامه تفحص در مدرسه شجره طیبه تا گلزار شهدای میناب
بیش از ۱۲۰ روز از جنایت هولناک در مدرسه شجره طیبه میناب میگذرد، اما همچنان تلاش تیمهای تفحص برای یافتن اثری از شهید ۸ ساله، «ماکان نصیری» و سایر مفقودان این تجاوز وحشیانه آمریکایی-صهیونی، در میان آوار و خاکستر ادامه دارد. و همزمان گلزار شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، پنجشنبه شب ۱۱ تیر ۱۴۰۵ ، میزبان حضور پرشور خانوادههای معظم شهدا، دانشآموزان و اقشار مختلف مردم بود.
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