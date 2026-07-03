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کد خبر: ۱۳۸۲۸۱۹
بازدید: ۳۹۰۶

عکس: ادامه تفحص در مدرسه شجره طیبه تا گلزار شهدای میناب

بیش از ۱۲۰ روز از جنایت هولناک در مدرسه شجره طیبه میناب میگذرد، اما همچنان تلاش تیمهای تفحص برای یافتن اثری از شهید ۸ ساله، «ماکان نصیری» و سایر مفقودان این تجاوز وحشیانه آمریکایی-صهیونی، در میان آوار و خاکستر ادامه دارد. و همزمان گلزار شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، پنجشنبه شب ۱۱ تیر ۱۴۰۵ ، میزبان حضور پرشور خانواده‌های معظم شهدا، دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم بود.

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برچسب‌ها:
عکس خبری میناب شهدای مدرسه میناب
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.