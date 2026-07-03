تبعات حقوقی تصمیم فدراسیون آشکار شد؛ احتمال ضعیف آسیایی شدن چادرملو
فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت با برگزاری یک تورنمنت سه جانبه، نماینده ایران برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا دو را معرفی کند، اما پیش از موعد گلگهر را به آسیا معرفی کرد و حالا درگیر تبعات حقوقی این اتفاق شده است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، معرفی گلگهر سیرجان به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا دو در حالی که چادرملو برنده تورنمنت سه جانبه پلیآف بود، اشتباه بزرگی است که از سمت فدراسیون فوتبال رخ داده و حالا شاهد یک چالش حدید هستیم.
احمدرضا براتی، قاضی CAS در خصوص اقدام فدراسیون فوتبال در معرفی باشگاه گلگهر سیرجان به AFC برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا دو به خبرنگار تابناک گفت: برابر مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال ایران تا ۹ تیرماه فرصت داشت نمایندگان نهایی خود را برای حضور در رقابتهای آسیایی معرفی کند، اما از این مهلت قانونی استفاده نکرد و با شتاب، در ۱۰ خرداد ماه [یعنی حدود یک ماه زودتر] فهرست نهایی نمایندگان خود را به AFC اعلام کرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تورنمنت سهجانبه تعیین نماینده سوم ایران در ۸ تیرماه و با پیروزی باشگاه چادرملو مقابل گلگهر به پایان رسید، اگر فدراسیون از مهلت قانونی خود بهدرستی استفاده میکرد، بهراحتی میتوانست در ۸ یا ۹ تیرماه و پس از مشخص شدن نتیجه مسابقات، نام باشگاه چادرملو را به عنوان نماینده سوم ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کند. ضمن اینکه برگزاری این تورنمنت نیز بدون اخذ موافقت کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام شده بود و این موضوع نیز میتواند در ارزیابی AFC از پرونده مؤثر باشد.
عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درباره عجله این فدراسیون برای معرفی گلگهر، خاطرنشان کرد: مشخص نیست این میزان عجله، شتاب و صرفنظر کردن از مهلت قانونی پیشبینی شده در مقررات، به چه علت و با چه انگیزهای صورت گرفته است، اما هر دلیلی که بوده باشد، امروز تبعات حقوقی آن آشکار شده است.
براتی تأکید کرد: هرچند فدراسیون فوتبال ایران با ارسال مکاتبه به AFC درخواست اصلاح معرفی نماینده سوم را مطرح کرده و حتی اشتباه خود را نیز پذیرفته است، اما با توجه به مفاد مقررات، رویه کنفدراسیون فوتبال آسیا و اصل ثبات و قطعیت در ثبت نمایندگان، بعید میدانم این درخواست مورد موافقت قرار گیرد.
قاضی ایرانی دادگاه عالی ورزش (CAS) یادآور شد: نباید فراموش کنیم که AFC پس از دریافت فرمهای معرفی از فدراسیونهای عضو، فهرست باشگاههای حاضر در رقابتهای آسیایی را به صورت رسمی منتشر میکند و بر همان مبنا، برنامهریزی و هماهنگیهای اجرایی مسابقات را انجام میدهد. به همین دلیل، تغییر این فهرست پس از اعلام رسمی، اقدامی استثنایی است و معمولاً به سادگی مورد پذیرش قرار نمیگیرد.
وی در پایان صحبتهایش به تابناک درباره احتمال شانس چادرملو برای آسیایی شدن، گفت: نمیتوان گفت محال است، زیرا همواره این امکان وجود دارد که مرجع صلاحیتدار در شرایط خاص تصمیمی استثنایی اتخاذ کند، اما اگر بخواهم صرفاً بر اساس مقررات و رویه کنفدراسیون فوتبال آسیا اظهار نظر کنم، احتمال موافقت AFC با درخواست فدراسیون فوتبال ایران را بسیار پایین میدانم.