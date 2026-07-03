سخنگوی نیروهای مسلح یمن به‌زودی بیانیه مهمی صادر می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رسانه‌های یمنی اعلام کردند؛ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن طی ساعت‌های آینده بیانیه مهمی صادر می‌کند.

این بیانیه ساعت 23:40 (به وقت محلی) و صاعت 24:10 دقیقه به وقت تهران صادر می شود.

