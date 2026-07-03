ارتش یمن بیانیه مهمی صادر میکند
سخنگوی نیروهای مسلح یمن بهزودی بیانیه مهمی صادر میکند.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۱۲| |
51127 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رسانههای یمنی اعلام کردند؛ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن طی ساعتهای آینده بیانیه مهمی صادر میکند.
این بیانیه ساعت 23:40 (به وقت محلی) و صاعت 24:10 دقیقه به وقت تهران صادر می شود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۱
درود بر ادتش قهرمان و مردم دلیر یمن ...
پاسخ ها
علی رشیدی| |
۱۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
فرهمند| |
۲۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
کوروش| |
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
رضا| |
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
درود بر ارتش قهرمان یمن واقعا دربرابر زور گوها ایستادن غیرتشون از خیلی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بیشتره و درود بر ژنرال یحیی سریع