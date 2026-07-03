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ارتش یمن بیانیه مهمی صادر می‌کند

سخنگوی نیروهای مسلح یمن به‌زودی بیانیه مهمی صادر می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۱۲
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51127 بازدید
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۱۱
ارتش یمن بیانیه مهمی صادر می‌کند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رسانه‌های یمنی اعلام کردند؛ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن طی ساعت‌های آینده بیانیه مهمی صادر می‌کند.

این بیانیه  ساعت 23:40 (به وقت محلی) و صاعت  24:10 دقیقه به وقت تهران صادر می شود. 
 

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بیانیه یمن نیروهای مسلح یمن یحیی سریع
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۱
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
30
53
پاسخ
درود بر ادتش قهرمان و مردم دلیر یمن ...
پاسخ ها
علی رشیدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
درودبرشما.
فرهمند
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
اینهالشکریان واقعی امام زمان پروردگارا موفقشان کن در تمام عرصه ها
کوروش
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
یا خدا الان باید چکارکرد
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
حوثی ها با ارتش یمن فرق دارند
وطن پرست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
4
11
پاسخ
درود بر ارتش قهرمان یمن واقعا دربرابر زور گوها ایستادن غیرتشون از خیلی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بیشتره و درود بر ژنرال یحیی سریع
رام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
5
10
پاسخ
مردان دلیر و بی ادعا
اسمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
3
7
پاسخ
درود شیران بیشه جنگل حقیقت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
1
0
پاسخ
از کجا میدانید مهم است
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
4
7
پاسخ
لبنان‌ تموم شد یمن شروع کرد خدا خودش کمک کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
7
10
پاسخ
ای دردو بلاتون بخوره تو سر هر چی منافق و وطن فروش ایرانیه
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