به گزارش تابناک؛ توییت انگلیسی رییس قوه قضاییه خطاب به رهبران سیاسی غرب: کتاب‌های تاریخ خود را بگشایید.

روزهای پیشِ رو، تنها یک مراسم تشییع نیست؛ بلکه لحظاتِ رقم خوردنِ تاریخ است. آن‌گاه که ایرانیان برای ادای احترام به رهبر شهیدشان خیابان‌ها را پر می‌کنند، هیچ قابی گنجایشِ به تصویر کشیدنِ آن میزان از ارادت و دلبستگی به رهبر انقلاب اسلامی را نخواهد داشت. تاریخ آنچه را که از دیدنش سر باز می‌زنید، به یاد خواهد سپرد...