کدام مقامات جهان برای وداع با رهبرشهید به تهران آمدند؟
تا کنون برای ادای احترام به رهبر شهید هیئت های عالی رتبه از برخی کشور ها وارد ایران شدند که در اینفوگرافیک در خبر می بینید.
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به گزارش تابناک، علاوه بر ورود رهبران شیعه پاکستان، جمعی از مجاهدان کتائب حزبالله عراق، هیاتی از شیعیان کشورهای حوزه خلیج فارس، هیاتی از حشدالشعبی عراق، احمد مسعود و هیاتی از افغانستان، هیاتی از جنبش امل لبنان، نمایندگان پارلمان و عضو حزب احیای جمهوری بلغارستان و هیئت فاطمیون افغانستان، هیات اداره عالی مسلمانان گرجستان، هیات علمای روسیه، هیات احزاب ترکیه، هیاتی از علمای فلسطین، هیاتی از رهبران هندو، شیعیان تایلند و آلمان، علمای روسیه واصحاب رسانهٔ لبنان، عراق و افغانستان نیز با حضور در مصلی تهران به پیکر آقای شهید ایران ادای احترام کردند.
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