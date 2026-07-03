جهش تولید فولاد مبارکه در خردادماه

پرچمدار فولاد ایران، از سد همه بدبینی‌ها گذشت و پس از حمله فروردین، در خرداد ماه رکورد زد: ۶۶ درصد از کل تولید بهار در یک ماه. احیای سریع کوره شماره ۸ و از سرگیری تولید تختال و آهن‌اسفنجی نشان می‌دهد که این شرکت فقط یک سیستم مکانیکی جایگزین‌پذیر نیست، بلکه یک اکوسیستم خودترمیم‌شونده ساخته است. آمارهای خردادماه فولاد مبارکه نویددهنده افزایش سرعت بازیابی غول فولادساز ایران است.

گزارش عملکرد خرداد ماه فولاد مبارکه منتشر شد تا بهاری که با حمله به خطوط تولید و زیرساخت های انرژی این شرکت آغاز شده بود با یک عملکرد قدرتمند در عملیات شرکت پایان یابد. هنگامی که در فروردین‌ماه سال جاری، تاسیسات فولاد مبارکه هدف حمله قرار گرفت و توقف موقتی در خطوط تولید تحمیل شد، بسیاری از ناظران بدبین، افت شدید درآمدهای فصلی و اختلال در زنجیره تامین صنایع پایین‌دستی را برای ماه های متمادی پیش‌بینی می‌کردند. اما آنچه در عمل رخ داد، یک نمونه کلاسیک از بازیابی V-شکل و مدیریت بحران در تراز جهانی بود. فولاد مبارکه در این مدت ۲ ماهه نه تنها با سرعتی بالا، تولید را به مدار بازگرداند بلکه با استفاده از ظرفیت های بازرگانی گروه، آرامش را در بازار ورق حکمفرما کرد و حباب های هیجانی شکل گرفته در انواع محصولات را از بین برد.

کالبدشکافی داده‌های حجمی تولید و فروش خردادماه،تصویری شفاف و دقیق از یک ماشین صنعتی قدرتمند را به نمایش می‌گذارد که چگونه توانسته است استراتژی رقابتی خود را در شرایط پسا-بحران بازآفرینی کند.

بازگشت زنجیره تولید در خرداد

بخش بالادستی و تولید تختال (اسلب)، ضربان‌سنج اصلی حیات یک مجتمع فولادی یکپارچه است. آمارها نشان می‌دهد که در خردادماه، حجم تولید تختال به رقم ۱۷۰ تن رسیده است. تولید گندله شرکت اما رشدی قابل توجه را ثبت کرده و فولاد مبارکه توانسته با تولید ۳۹۰ هزار تن گندله در خرداد ماه، ۳ برابر فروردین و اردیبهشت، گندله تولید کند. تولید آهن اسفنجی نیز به میزان ۵۱ هزار تن گزارش شده که تقریبا با تولید دو ماه ابتدایی سال است و بر اساس آمارهای خرداد ماه میتوان نتیجه گرفت که زنجیره تولید در فولادمبارکه در سومین ماه سال و تنها دو ماه پس از حمله دشمن، مجددا متصل شده است.

ظرفیت بازرگانی و کاهش التهاب بازار

در بخش محصولات نورد گرم که به عنوان محصول پایه شناخته می‌شود، یک الگوی عملیاتی بسیار هوشمندانه به چشم می‌خورد. در خردادماه، حجم تولید نورد گرم ۱۹۵ هزار تن بوده است، در حالی که حجم تحویل و فروش این محصول به ۲۳۴ هزار تن رسید. این اختلاف ۲۰ درصدی (پیشی گرفتن فروش از تولید) یک پیام استراتژیک واضح دارد: شرکت در دوران افت تولید ناشی از بحران فروردین، اجازه نداده است بازار هدف تشنه بماند و با آزادسازی هوشمندانه ظرفیت های بازرگانی گروه، سهم بازار خود را حفظ کرده است. از مجموع ۳۲۴ هزار تن فروش محصولات گرم در کل فصل بهار، ۶۰ درصد آن تنها در خردادماه به بازار سرازیر شده است که نشان از یک عملیات لجستیکی عظیم برای تنظیم گری بازار و خنثی سازی هیجان سفته بازی دارد.

صیانت از استراتژی تمایز در محصولات کیفی

در مدل‌های رقابتی، هنگام وقوع بحران‌های تولیدی، معمولاً تولید محصولات پیچیده و با ارزش افزوده بالا قربانی تولید انبوه محصولات پایه می‌شوند. اما آمار محصولات نورد سرد و پوشش‌دار، وفاداری سخت‌گیرانه به استراتژی تمایز را اثبات می‌کند. تولید محصولات سرد در خردادماه با یک توازن مهندسی‌شده روی ۱۰۵ هزار تن ایستاد و فروش آن نیز ۱۰۴ هزار تن به ثبت رسید (معادل ۵۸.۴ درصد از کل فروش ۱۷۸ هزار تنی این محصول در فصل بهار). در بخش محصولات پوشش‌دار (نظیر ورق‌های گالوانیزه که مختص صنایع حساس و لوازم خانگی است)، حجم فروش در خردادماه به ۲۳ هزار تن رسید. با توجه به مجموع فروش ۳۴ هزار تنی این محصولات در کل بهار، شاهد هستیم که ۶۷ درصد از عرضه‌های کیفی شرکت در خردادماه محقق شده است. این توزیع نامتقارن نشان می‌دهد که با رفع گلوگاه‌های فروردین، شرکت با حداکثر توان به تامین نیاز صنایع پایین‌دستی پرداخته است.

توازن در زنجیره مواد اولیه

در حلقه آهن اسفنجی، توازن مطلق میان تولید ۵۱ هزار تن و فروش ۵۱ هزار تن در خردادماه دیده می‌شود. این حجم، معادل ۴۸ درصد از کل عملکرد ۱۰۶ هزار تنی این بخش در سه‌ماهه اول است که نشان از ثبات در خودتأمینی و کنترل حلقه‌های ابتدایی زنجیره ارزش دارد.

در ادبیات استراتژی رقابتی، شرکتی که بتواند پس از یک شوک عملیاتی سنگین، به سرعت صرفه به مقیاس خود را احیا کند، دارای یک مزیت رقابتی پایدار و غیرقابل کپی‌برداری است. سهم عظیم خردادماه از کل تولید و فروش بهار، اثبات می‌کند که موتور تولید مبارکه پس از بازسازی، با راندمانی به مراتب بالاتر از قبل در حال کار است.

فروش بالغ بر ۱۰۰ هزار تن محصول سرد و تداوم تولید محصولات پوشش‌دار، پیام روشنی به بازار مخابره می‌کند: ماشین تولید مبارکه نه تنها تعمیر شده، بلکه پیچیده‌ترین کویل‌های فولادی را با همان دقت و کیفیت پیشین به بازار عرضه می‌کند. نکته مهم این گزارش، بازگشت تولید تختال و آهن اسفنجی به مدار تولید است. اتفاقی که نشان دهنده اتصال کامل زنجیره تولید در خرداد ماه است و بر این اساس، شرکت توانسته در خرداد ماه ۱۷۰ تن تختال و ۵۱ هزار تن آهن اسفنجی تولید کند و تولید گندله در این ماه نیز برابر با ۳۹۰ هزار تن بوده است.

پاسخ سریع به حملات فروردین

از منظر اقتصاد صنعتی، عبور موفق از شوک توقف تولید و دستیابی به جهش‌های بالا در حجم تولید و فروش طی یک ماه، نیازمند معماری سازمانی «پادشکننده» است. فولاد مبارکه در خرداد ۱۴۰۵ ثابت کرد که بازسازی سخت‌افزاری تنها یک بخش از ماجراست؛ بخش مهم‌تر، توانایی هماهنگ‌سازی لجستیک، انبارداری و تولید است تا فشرده‌سازی بار یک فصل، تنها در ۳۱ روز و با موفقیت کامل انجام پذیرد. اکوسیستمی که از دل آسیب‌ها، قدرتمندتر از پیش برمی‌خیزد و با صلابت، مسیر خود را برای تثبیت جایگاه در میان غول‌های بلامنازع صنعت فولاد جهان هموار می‌سازد.