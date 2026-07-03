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رهبری و روسای قوا
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پ
عکسهای کمتر دیده شده از رهبر شهید انقلاب
حضرت آیت الله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند.
کد خبر:
۱۳۸۲۸۰۴
تاریخ انتشار:
۱۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۶
03 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۲۸۰۴
|
۱۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۶
03 July 2026
|
10390
بازدید
10390
بازدید
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رهبرشهید
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