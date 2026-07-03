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عکس‌های کمتر دیده شده از رهبر شهید انقلاب

حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۰۴
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10390 بازدید
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tabnak.ir/005njI