حضور در تشییع رهبرشهید، پاسخ ملت ایران به دشمنان است

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تشییع رهبر شهید پیام وحدت و استقامت ملت ایران را به جهان مخابره می‌کند، از اعزام ۱۲ هزار نفر از استان به این مراسم خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، «سید نصیر حسینی»، امام جمعه یاسوج، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر، با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، به تفسیر آیاتی از سوره مبارکه فاطر پرداخت و اظهار کرد: همه موجودات عالم، از نزول باران و رویش گیاهان تا تنوع کوه‌ها و طبیعت، جلوه‌ای از قدرت، حکمت و عظمت پروردگار هستند که انسان را به اندیشه و معرفت الهی دعوت می‌کنند.

وی افزود: صاحبان خرد با مشاهده این نشانه‌ها به عظمت خداوند پی می‌برند و در برابر فرامین الهی همچون نماز، روزه، خمس، زکات و حجاب تسلیم می‌شوند، اما بسیاری از انسان‌ها با وجود مشاهده این آیات، از درک حقیقت آن غافل می‌مانند.

تجارتی که هرگز زیان ندارد

نماینده ولی‌فقیه در استان با استناد به آیات قرآن کریم درباره تلاوت قرآن، اقامه نماز و انفاق، بیان کرد: کسانی که با قرآن مأنوس هستند و احکام الهی را فرا می‌گیرند و به آن عمل می‌کنند، در حقیقت وارد تجارتی با خداوند شده‌اند که هیچ‌گاه زیان نخواهد داشت.

حسینی افزود: خداوند متعال پاداش اعمال صالح بندگان مؤمن را چندین برابر عطا می‌کند و هر سختی و رنجی که در مسیر الهی تحمل شود، سرمایه‌ای برای سعادت ابدی انسان خواهد بود.

یادآوری جنایت‌های آمریکا علیه ملت‌ها

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت سالروز شهادت ۲۹۱ سرنشین پرواز ۶۵۵ ایران‌ایر، این حادثه را نمادی از جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران دانست و گفت: کارنامه آمریکا از ابتدای شکل‌گیری تاکنون مملو از نسل‌کشی، جنگ‌افروزی و جنایت علیه ملت‌های مختلف جهان است.

امام جمعه یاسوج با اشاره به نسل‌کشی سرخ‌پوستان، بمباران اتمی ژاپن، جنگ ویتنام، جنایت‌های افغانستان و عراق و حمایت از رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: حادثه شهادت ۶۶ کودک در پرواز ایران‌ایر و همچنین کشتار کودکان غزه، نمونه‌هایی از بی‌اعتنایی آمریکا به حقوق بشر است.

وی تأکید کرد: ملت ایران با رهبری امام خمینی (ره) در برابر استکبار ایستاد و امروز نیز جمهوری اسلامی با وجود فشار‌ها و تحریم‌ها، مسیر عزت و استقلال خود را ادامه می‌دهد.

قلمی که در مسیر هدایت باشد

حسینی با تبریک روز قلم، این نعمت الهی را ابزاری برای هدایت جامعه دانست و گفت: قلم زمانی ارزشمند است که در مسیر عدالت، رشد فرهنگی و هدایت مردم حرکت کند، نه آنکه در خدمت استعمار، استکبار و شایعه‌پراکنی قرار گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به سوگند خداوند به قلم در قرآن کریم، نقش اصحاب رسانه، نویسندگان و صاحبان اندیشه را در هدایت افکار عمومی بسیار مهم توصیف کرد.

تشییع رهبر شهید؛ نمایش وحدت و اقتدار ملت

حسینی در ادامه با اشاره به مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، این مراسم را تجلی وفاداری ملت ایران به ولایت، مرجعیت و فرهنگ شهادت دانست و گفت: حضور گسترده مردم در این آیین، پاسخی قاطع به دشمنان و نماد انسجام و اقتدار ملی خواهد بود.

وی با اشاره به سال‌ها مجاهدت، مبارزه، زندان و شکنجه رهبر شهید پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: ایشان در طول دوران رهبری نیز با صلابت از عزت ملت ایران و جهان اسلام دفاع کردند و هرگز در برابر دشمنان عقب‌نشینی نکردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با استناد به روایات اسلامی درباره فضیلت تشییع مؤمنان، افزود: حضور در مراسم تشییع چنین شخصیت بزرگی، آثار و برکات معنوی فراوانی برای شرکت‌کنندگان خواهد داشت.

حسینی، در پایان از اعزام ۱۲ هزار نفر از مردم کهگیلویه و بویراحمد به مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و برای تمامی زائران و شرکت‌کنندگان، سلامتی، توفیق و قبولی اعمال را از خداوند متعال مسئلت کرد.