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تشییع رهبر شهید، نمایش اقتدار امت اسلام و مطالبه انتقام از عاملان ترور است/ هوشیاری ایرانی‌ها، عامل اصلی ناکامی دشمنان

امام جمعه رشت با اشاره به سابقه اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران، از کودتا و جنگ تا تحریم و حمایت از گروه‌های تروریستی، آن را نماد «حقوق بشر آمریکایی» عنوان کرد و گفت: تشییع باشکوه رهبر شهید را دارای دو پیام «مهم نمایش عظمت امت اسلامی» و «ضرورت پیگیری انتقام از عاملان ترور» است.
کد خبر: ۱۳۸۲۸۰۱
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تشییع رهبر شهید، نمایش اقتدار امت اسلام و مطالبه انتقام از عاملان ترور است/ هوشیاری ایرانی‌ها، عامل اصلی ناکامی دشمنان

به گزارش خبرنگار تابناک از استان گیلان آیت‌الله «رسول فلاحتی» امام جمعه رشت، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با توصیه مؤکد به تقوای الهی، آن را بهترین سرمایه انسان برای آخرت برشمرد و به تبیین آثار فردی و اجتماعی گناه پرداخت.

وی با استناد به روایتی از امیرالمؤمنین علی (ع) و پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: گناه اگر در خفا انجام شود، آسیب آن متوجه فرد است، اما زمانی که گناه علنی شده و جامعه نسبت به آن بی‌تفاوت باشد، آثار مخرب آن دامنگیر همه افراد جامعه خواهد شد.

امام جمعه رشت با اشاره به ۱۲ تیرماه، سالروز افشای «حقوق بشر آمریکایی»، به مرور بخشی از اقدامات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: از کودتای نوژه در سال ۱۳۵۹ و جنگ تحمیلی هشت‌ساله گرفته تا سرنگونی هواپیمای مسافربری با ۲۹۰ سرنشین، مسدودسازی دارایی‌های ایران، حمایت از گروهک منافقین و داعش و اعمال تحریم‌های گسترده، همگی نشان‌دهنده ماهیت واقعی ادعاهای حقوق بشری آمریکا است.

وی، افزود: آمریکا همواره برابر شکل‌گیری یک کشور مستقل و قدرتمند ایستاده و تلاش کرده است مانع پیشرفت ملت ایران شود، اما تجربه چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که ملت ایران در برابر این فشارها با ایستادگی، به پیروزی رسیده است.

آیت‌الله فلاحتی به ویژگی‌های شخصیتی و علمی رهبر شهید اشاره کرد و گفت: ایشان از چهره‌های برجسته علمی، مرجع تقلید، سیاستمداری شجاع و مدیری کارآمد بودند که جایگاه والایی در جهان اسلام داشتند و تشییع باشکوه ایشان در شهرهای مختلف، نشانه عظمت و محبوبیت این شخصیت بزرگ است.

ویبا اشاره به پیام‌های این مراسم، تاکید کرد: این رویداد تاریخی از یک‌سو بیانگر عظمت امت اسلامی و از سوی دیگر مطالبه روشن برای برخورد با عاملان ترور و تحقق عدالت است.

امام جمعه رشت با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه، گفت: با وجود توافقات و تفاهم‌ها، حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس همچنان ادامه دارد و اقدامات تجاوزکارانه علیه کشورهای منطقه، از جمله لبنان، ادامه یافته است.

وی در همین زمینه از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، به‌ویژه سپاه پاسداران، خواست با اقتدار در برابر این تحرکات ایستادگی کنند و تاکید کرد: خلیج فارس باید برای دشمنان به منطقه‌ای غیرقابل دسترس و بازدارنده تبدیل شود.

آیت‌الله فلاحتی با قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسم‌های ملی و مذهبی، وحدت و هوشیاری ملت ایران را عامل اصلی ناکامی دشمنان در تحقق اهداف خود عنوان کرد.

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