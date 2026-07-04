«مردمِ مبعوثشده» معنا مییابد / دشمن شکست محاسباتش را میبیند
به گزارش تابناک، سردار اسماعیل کوثری در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره پیام حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب پیش از این فرموده بودند «مردم مبعوث میشوند» و این سخن، از نگاه حکیمانه ایشان به آینده و جایگاه مردم در استمرار انقلاب حکایت داشت.
وی افزود: حضور گسترده مردم در سراسر کشور و حتی در دیگر نقاط جهان، پیام روشنی برای کسانی خواهد داشت که سالها از حقوق بشر و دموکراسی سخن گفتهاند اما در عمل برخلاف آن رفتار کردهاند. این حضور، نشان خواهد داد که مردم صاحبان اصلی انقلاب و نظام هستند؛ همان اصلی که امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب همواره بر آن تأکید داشتند.
کوثری با تاکید بر اینکه همین ارتباط قلبی میان مردم و ولایت، تمام محاسبات دشمن را برهم زده است، افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی تصور میکردند میتوانند با شهادت رهبر انقلاب، زمینه فروپاشی نظام، براندازی و حتی تجزیه ایران را فراهم کنند، اما حضور مردم در کنار نیروهای مسلح، آنان را از دستیابی به این اهداف ناامید خواهد کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: وحدت و همدلی میان مردم، مسئولان و رهبری، مهمترین پیام این مراسم خواهد بود و ملت ایران با همین انسجام، راه رهبر شهید انقلاب را با قدرت ادامه خواهد داد تا دشمنان به هیچیک از اهداف خود دست پیدا نکنند.