عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: وحدت و همدلی میان مردم، مسئولان و رهبری، مهم‌ترین پیام مراسم تشییع رهبر شهید خواهد بود و ملت ایران با همین انسجام، راه ایشان را با قدرت ادامه خواهد داد تا دشمنان به هیچ‌یک از اهداف خود دست پیدا نکنند.

به گزارش تابناک، سردار اسماعیل کوثری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره پیام حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب پیش از این فرموده بودند «مردم مبعوث می‌شوند» و این سخن، از نگاه حکیمانه ایشان به آینده و جایگاه مردم در استمرار انقلاب حکایت داشت.

وی افزود: حضور گسترده مردم در سراسر کشور و حتی در دیگر نقاط جهان، پیام روشنی برای کسانی خواهد داشت که سال‌ها از حقوق بشر و دموکراسی سخن گفته‌اند اما در عمل برخلاف آن رفتار کرده‌اند. این حضور، نشان خواهد داد که مردم صاحبان اصلی انقلاب و نظام هستند؛ همان اصلی که امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب همواره بر آن تأکید داشتند.

کوثری با تاکید بر اینکه همین ارتباط قلبی میان مردم و ولایت، تمام محاسبات دشمن را برهم زده است، افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی تصور می‌کردند می‌توانند با شهادت رهبر انقلاب، زمینه فروپاشی نظام، براندازی و حتی تجزیه ایران را فراهم کنند، اما حضور مردم در کنار نیروهای مسلح، آنان را از دستیابی به این اهداف ناامید خواهد کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: وحدت و همدلی میان مردم، مسئولان و رهبری، مهم‌ترین پیام این مراسم خواهد بود و ملت ایران با همین انسجام، راه رهبر شهید انقلاب را با قدرت ادامه خواهد داد تا دشمنان به هیچ‌یک از اهداف خود دست پیدا نکنند.