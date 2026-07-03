روایت رییس جمهور چین از یک قرن سختکوشی چینی ها

شی جین‌پینگ با تاکید بر محوریت مردم گفت: مردم، خالق تاریخ و قهرمانان واقعی هستند. در اینجا، به نمایندگی از طرف کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، مراتب احترام خود را به مردم سراسر کشور و اقشار مختلف مردم که در همه جبهه‌ها سرسختانه مشغول کار می کنند، تقدیم می‌کنم!

شی جین‌پینگ در نشست گرامیداشت یکصد و پنجمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین از بیش از صد سال سختکوشی چینی ها تمجید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از سایت رادیو‌ و تلویزیون مرکزی چین، مراسم بزرگداشت یکصد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین، در تالار بزرگ خلق در پکن برگزار شد و شی جین‌پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست، رئیس جمهوری خلق و رییس کمیسیون نظامی مرکزی چین ضمن اهدای مدال‌های «اول ژوئیه»، سخنرانی مهمی ایراد نمود.

شی در بخشی از این سخنرانی گفت: در ۱۰۵ سال گذشته، حزب کمونیست چین با پافشاری بر رسالت اولیهٔ خود برای «تحقق خوشبختی مردم و رستاخیز ملت چین»، با بررسی و درک دقیق از تحولات جهانی و تغییرات و تضادهای اصلی جامعه در هر دورهٔ تاریخی، ملت چین را به سوی سختکوشی بی‌وقفه برای اتحاد هدایت کرده است.

وی افزود که حزب کمونیست به دستاوردهای عظیمی در انقلاب نوین دموکراتیک، انقلاب و سازندگی سوسیالیستی، اصلاحات و گشایش و مدرنیزاسیون سوسیالیستی، و همچنین سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی در عصر جدید دست یافته و باشکوه‌ترین حماسه‌ای را که در چندین هزار سال تاریخِ ملت چین ثبت شده، رقم زده است.

رئیس جمهوری خلق چین تاکید کرد: ۱۰۵ سال سختکوشی بی وقفه، بطور واقعی سرنوشت مردم چین را تغییر داده است؛ ۱۰۵ سال سختکوشی بی وقفه، مسیر صحیح تحقق عظمت ملت چین را گشوده است؛ ۱۰۵ سال سختکوشی بی وقفه، قدرت حیاتی مارکسیسم را به نمایش گذاشته است؛ ۱۰۵ سال سختکوشی بی وقفه، بر روند تاریخ جهانی تأثیری عمیق بر جای گذاشته است؛ ۱۰۵ سال سختکوشی بی وقفه، حزب کمونیست چین را به حزبی قدرتمند مبدل ساخته است.

شی گفت: تمام دستاوردهایی که در طول ۱۰۵ سال گذشته به دست آورده‌ایم، نتیجه مبارزه بی‌وقفه نسل‌های حزب کمونیست‌ چین است که مردم را متحد و رهبری کرده‌اند.

وی تاکید کرد که کمونیست‌های چینی، به نمایندگی از رفقای مائو تسه‌تونگ، دنگ شیائوپینگ، جیانگ زمین و هو جین‌تائو سهم بزرگ و تاریخی در رستاخیز بزرگ ملت چین داشته‌اند! ما بالاترین مراتب احترام خود را به آنها ابراز می‌کنیم!

شی افزود: در این لحظه، ما عمیقاً یاد انقلابیون پیشکسوت مانند رفقا مائو تسه‌تونگ، جو ان‌لای، لیو شائوچی، جو دِه، دنگ شیائوپینگ و چن یون و همچنین رفیق جیانگ زمین را گرامی می‌داریم؛ ما عمیقاً یاد شهدای انقلابی و میهن‌پرستانی که خود را برای استقلال ملی، آزادی مردم و قوت کشور و رفاه مردم فدا کردند، گرامی می‌داریم. دستاوردهای بزرگ آنها برای کشور و ملت برای همیشه در تاریخ ثبت خواهد شد! روح والای آنها برای همیشه در قلب صدها میلیون نفر به یادگار خواهد ماند!

وی در سخنانی در خصوص راز موفقیت حزب کمونیست چین، بیان داشت که دلیل موفقیت این حزب در طول 105 سال مبارزه و نیز دلیل انتخاب این حزب توسط تاریخ و مردم، ریشه در ویژگی‌های برجسته‌ای دارد که سایر احزاب و نیروهای سیاسی از آن بی‌بهره‌اند:

پایبندی به حقیقت‌جویی و حرکت مداوم در مسیر صحیح؛

ریشه‌داشتن در میان مردم و برخورداری مداوم از پایگاهی استوار؛

مسئولیت‌پذیری تاریخی و در دست داشتن مداوم ابتکار راهبردی؛

همگامی با جریان تحولات و همواره در خط مقدم روزگار قرار داشتن؛

شهامت و توانایی مبارزه و حفظ همواره اعتماد به پیروزی؛

توجه به توانمندسازی درونی و پویایی و نشاط مداوم.

شی جین‌پینگ تاکید کرد که این ویژگی‌های برجسته، رمز کلیدی «توانمند بودن حزب کمونیست چین» به شمار می‌روند. ما باید این ویژگی‌های برجسته را در پرتو شرایط جدید، همواره گسترش داده و درخشان‌تر سازیم و تضمین کنیم که حزب هرگز دگرگون نشود و همواره از خلاقیت، همبستگی و توان رزمی والایی برخوردار باشد.

شی جین‌پینگ با تاکید بر محوریت مردم گفت: مردم، خالق تاریخ و قهرمانان واقعی هستند. در اینجا، به نمایندگی از طرف کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، مراتب احترام خود را به مردم سراسر کشور و اقشار مختلف مردم که در همه جبهه‌ها سرسختانه مشغول کار می کنند، تقدیم می‌کنم! درودهای صمیمانه خود را به هموطنانمان در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ، منطقه اداری ویژه ماکائو، تایوان و چینی‌های مقیم خارج از کشور تقدیم می‌کنم! از صمیم قلب از همه مردم و همه کشورها که با مردم چین روابط دوستی دارند و به انقلاب، سازندگی و اصلاحات چین اهمیت می‌دهند و از آن حمایت می‌کنند، سپاسگزاری می‌کنم!