صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افزایش سهمیه کاروان ایران در ناگویا با نامه وزیر

وزیر ورزش و جوانان در نامه‌ای به کمیته ملی المپیک خواهان افزایش تعداد ورزشکاران ایران در بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا شد و در نهایت این اقدام صورت گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۹۱
| |
856 بازدید

افزایش سهمیه کاروان ایران در ناگویا با نامه وزیر

به گزارش تابناک و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در پی اعلام فهرست اولیه کاروان اعزامی جمهوری اسلامی ایران به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی–ناگویا شامل ۲۸۲ ورزشکار (۱۹۱ مرد و ۹۱ زن) و متعاقب نامه وزارت ورزش و جوانان مبنی بر بررسی مجدد ترکیب کاروان با توجه به شرایط ویژه کشور، کمیته ملی المپیک در راستای تعامل، هم‌افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر با وزارت ورزش و جوانان، اقدامات لازم برای تکمیل فهرست اعزامی و ثبت نام ۲۱۴ ورزشکار مرد و ۹۴ ورزشکار زن و مجموع ۳۰۸ ورزشکار کاروان اعزامی فرشته‌های میناب (شهدای مدرسه شجره طیبه) را به اتمام رساند.

در نامه ارسالی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به بررسی‌های فنی و کارشناسی، نظرات تخصصی فدراسیون‌های ورزشی، جلسات مشترک کمیسیون تخصصی نظارت و همچنین سیاست‌های کلان ورزش کشور، بر حضور مقتدرانه کاروان جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی به عنوان نمادی از انسجام ملی، اتحاد، همدلی و اقتدار ورزش ایران در عرصه بین‌المللی تأکید شده است.

کمیته ملی المپیک نیز با استقبال از این رویکرد و با هدف تقویت تعامل و هماهنگی میان ارکان ورزش کشور، ضمن انجام هماهنگی‌های لازم با ستاد برگزاری بازی‌های آسیایی، فرآیند ثبت‌نام رشته‌ها و ورزشکاران معرفی‌شده از سوی وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های مربوطه را در اسرع وقت انجام داد و به اتمام رساند.

بر اساس اعلام کمیته ملی المپیک، این اقدام در ادامه همکاری نزدیک و سازنده میان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان و با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ورزش کشور برای حضور هرچه قدرتمندتر در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ صورت گرفته و بیانگر عزم مشترک خانواده ورزش برای نمایش توانمندی، همبستگی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در بزرگ‌ترین آوردگاه ورزشی قاره آسیا است.

فهرست جدید رشته‌ها، سهمیه‌ها و تعداد ورزشکار هر رشته کاروان فرشته‌های میناب (شهدای مدرسه شجره طیبه) پس از بازبینی به شرح زیر است:

افزایش سهمیه کاروان ایران در ناگویا با نامه وزیر

افزایش سهمیه کاروان ایران در ناگویا با نامه وزیر

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
کمیته ملی المپیک بازی های آسیایی وزارت ورزش و جوانان تابناک ورزشی
انتقاد از پخش اخبار ورزش بانوان در تلویزیون!
آنچه فوتبال ایرانی از ایرانی بودن به نمایش می‌گذارد!
نماز بر پیکر رهبر شهید را چه کسی می‌خواند؟ / درباره آیت الله جعفر سبحانی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انتخابات کمیته ملی المپیک روی خط تعویق؛ فرصت ثبات خسروی‌وفا تا لس‌آنجلس؟
عقب‌نشینی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در آستانه بازی‌های آسیایی/ ریزش طلای ایران در ژاپن در عرض چند ماه!
مدال‌آوری ۷۷ درصد ورزشکاران در بازی‌های ساحلی آسیا
روز‌های خاموش سپک تاکرای ایران/ کاپیتان دست به دامان فدراسیون و وزارت ورزش!
توهم طلایی کمیته ملی المپیک در ناگویا از کجا آمد؟/ ستاد‌های بی پایه برای رشته‌های پایه!
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین اخبار
خلاصه بازی پاراگوئه 0 - فرانسه 1
عبور سخت فرانسه از سد پاراگوئه با آماری عجیب/ خروس‌ها حریف مراکش شدند
نصب نماد مشت گره شده رهبر شهید در میدان انقلاب
مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین باور‌ها درباره‌ی زندگی پس از مرگ
اجتماع میلیونی مردم پاسخ به محاسبات غلط دشمن است / پیام تشییع؛ وحدت و بیعت ملت ایران
قاب‌هایی از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب که باعث شگفتی افغانی‌ها شد
تیم ملی در حباب برای ایزوله ماندن مقابل انتقادها؛ نقد آزادانه راه برون رفت از بحران
بدرقه آقای شهید ایران/ خروش عاشقان در مصلای امام خمینی(ره)/ به‌روزرسانی می‌شود
آن‌حرف را می‌زدم مردم تکبیر می‌گفتند اما .../گرایش‌ انحرافی بیاید، کار مشکل می‌شود
تصاویر سیل جمعیت در وداع شبانه با رهبر شهید انقلاب
ترکیه دومین ارتش بزرگ غرب است؟
راه‌اندازی ۳ محور جدید تاکسیرانی برای تسهیل تردد زائران
حذف کانادای میزبان مقابل مراکش در خاک آمریکا؛ بریس اوناحی و ثبت دو رکورد
جنایات تازه صهیونیست‌ها در نوار غزه
از هوش مصنوعی تا بمب‌های سنگرشکن؛ روایت یک کتاب از نقشه نظامی اسرائیل علیه ایران
معرفی فرمانده نیروی دریایی سپاه
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!
تحویل ۵ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ سعودی به ایران
حضور بی‌تکلف داماد شهید رهبرانقلاب و خانواده در یک آبمیوه فروشی
ادعای جدید ترامپ درباره تغییر نظام ایران
جزییات اعمال محدودیت تردد در مناطق ۲۲گانه تهران
ادای احترام روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص به رهبر شهید انقلاب/ورود هیئت‌های رسمی کشورهای جهان برای ادای احترام به قائد شهید امت
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم
ارتش یمن بیانیه مهمی صادر می‌کند
خروج بمب‌افکن‌های مرگبار B-52 از بریتانیا
تصاویر استقرار پیکر رهبر شهید انقلاب و همراهان شهیدش در مصلای تهران
افزایش قیمت طلا، سکه امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵
پروندهٔ رضا پهلوی به دادگاه ارسال شد
وداع مردم با آقای شهید ایران در مصلی تهران/ چه کسانی بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز می خوانند؟
لحظات تسلیم ناو هواپیمابر آمریکا مقابل دستور سپاه پاسداران
نامه برادر و عموی شهیدان جنگ ۱۲ روزه به عادل فردوسی پور؛ خوشحال نیستم هم‌دانشگاهی قدیمی!  (۳۳۷ نظر)
سناریوها جور نشد؛ حذف پرحسرت ایران/ وداع شاگردان قلعه‌نویی با جام جهانی  (۱۷۵ نظر)
قدردان دولت باشیم که قحطی نشد!/ صدا و سیما را باید کوبید و از نو ساخت/ قشر خاکستری در جنگ «زندگی» کرد  (۱۵۲ نظر)
آنچه از فرزاد جمشیدی نمی‌دانیم/ مردم بدانند ۲۰ ساعت مطالعه یا کار می‌کنم!  (۱۲۴ نظر)
تجمع کارمندان دانشگاه‌ها مقابل ساختمان امور استخدامی   (۱۰۰ نظر)
از هر ۱۰۰ دانش آموز مستعد، ۶۰ نفر به حاشیه رانده می‌شوند/ «سلامت» در سیطره پزشکان سهمیه‌ای  (۸۱ نظر)
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !  (۷۸ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۷۵ نظر)
ادامه مذاکرات در شرایط فعلی توجیهی ندارد / ضرورت برخورد قاطع با تحرکات آمریکا  (۷۴ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۵۵ نظر)
شما نظر بدهید؛ درمان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی؛ رایگان یا پولی؟  (۵۳ نظر)
استقرار کلاه سبزهای ارتش در مرزها‌ی ایران  (۵۱ نظر)
دولت، حامی رفاه مردم یا بادیگارد ایران‌خودرو؟!/ مجوز تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد هوا شد!  (۵۱ نظر)
مدیران این بانک‌ها در آستانه برکناری یا تغییر/ چه کسانی سکان را به دست می‌گیرند؟  (۴۹ نظر)
رقص خوشحالی وزیر آمریکا از حذف تیم ملی  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005nj5
tabnak.ir/005nj5