خطیب جمعه تهران: خونخواهی رهبر شهید خواست همگان است
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ آیتالله سید احمد خاتمی در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران (۱۲ تیر ماه ۱۴۰۵) که در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به تجلیل و تکریم امام شهید و خانواده ایشان، اظهار کرد: نه تنها کشور بلکه جهان اسلام آماده تشییع خیره کننده رهبر شهید انقلاب است و این تشییع حداقل هفت پیام دارد.
وی با اشاره به پیام قدردانی و تشکر مردم از زحمات قائد امت برای ملت، افزود: امام خامنهای از سال ۱۳۴۲ تا زمان شهادت در مسیر انقلاب با تحمل رنجها، زندانها، تبعیدها و مشکلات فراوان، با عشق و اخلاص ایستادگی کردند و ۳۷ سال رهبری این امت را برعهده داشتند و بنیانهای این نظام را تکمیل کردند.
آیتالله خاتمی، پیام دوم آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را انتقام جهان اسلامی عنوان کرد و گفت: جهان اسلام بزرگش را از دست داد و بزرگش را کشتند و این موضوع مسئله کوچکی نیست؛ امام مظلوم ما را با زبان روزه کشتند و طفل ۱۶ ماهه و خانواده ایشان را کشتند؛ خون مظلوم از بن صخره جوانه میزند؛ خونخواهی مقام معظم رهبری خواست همگان است.
ملت ایران آمریکا و اسرائیل را بیچاره خواهند کرد
خطیب نماز جمعه تهران، حضور مردم در این آیین را پیام وفاداری به نظام اسلامی خواند و افزود: نظام اسلامی امانت انبیا، امام و شهیدان است و امروز این امانت به دست شما مردم سپرده شده است. شما مردم به عهد خود وفادار هستید.
آیتالله خاتمی با اشاره به مقاومت و خستگی ناپذیری ملت ایران اظهار کرد: مردم با حضور در آیین وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب به تکریم از بزرگی میپردازند که آخرین لحظات عمرش با مشت گره کرده به دیدار خدا رفت؛ این پیام استقامت است و پیام حضور ملت در این آیین در حقیقت پیام مقاومت و ایستادگی است و ملت ایران آمریکا و اسرائیل را بیچاره خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه ۴۷ سال مقاومت ملت راز و رمز ماندگاری نظام اسلامی است، تصریح کرد: نظام اسلامی بدون هیچ تردیدی استوار خواهد ماند و البته اگر راه مقاومت را ادامه دهیم، کینه و مکر دشمنان هیچ آسیبی به ما نخواهد رساند.
آیتالله خاتمی گفت: پیام پنجم، پیام بیعت با جانشین ولایت است؛ با صالح بزرگی که راه امام و رهبر انقلاب را با صلابت و استحکام ادامه میدهد. این حضور و اجتماع بزرگ، بیعت با سومین ولیفقیه پس از انقلاب است.
ولیفقیه حجت شرعی است
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه شعار «لبیک یا سید مجتبی» در حقیقت «لبیک یا امام» و «لبیک یا دین» است، اظهار کرد: ولیفقیه حجت شرعی است. نظر ولیفقیه صرفاً یک نظر شخصی نیست؛ بلکه سخنی است که بر پایه کارشناسی، بررسی و تحقیق بیان میشود. اکنون زمان اطاعت است و همه باید بگویند «چشم». همه مسئولان نظام میدانند که مشروعیت آنان به ولایت وابسته است و باید مطیع ولایت باشند. ولیفقیه حجت امام زمان (عج) بر مردم است و امام زمان حجت خداوند است.
وی تاکید کرد: پیام ششم، پیام بصیرت است. بصیرت یعنی دشمنشناسی. دشمن از نهم رمضان، نظام را هدف قرار داد و راه مقابله با او، حضور در صحنه و پر کردن خیابانهاست. شما بیش از چهار ماه است که صحنه را ترک نکردهاید و تا رسیدن به نتیجه نیز آن را رها نخواهید کرد.
آیتالله خاتمی خاطرنشان کرد: نفس حضور شما نشانه بصیرت است؛ همان بصیرتی که رهبر شهید ما بارها بر آن تأکید داشت. پرچمداران دین باید بصیرت، صبر و شناخت مواضع حق داشته باشند.
شعار «مرگ بر آمریکا» برخاسته از باور و اعتقاد است
خطیب نماز جمعه تهران گفت: پیام هفتم، پیام برائت از آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی است. همان برائتی که امام راحل و رهبر شهید ما تمام عمر خود بر آن تأکید داشتند و رهبر انقلاب نیز بر همان مسیر استوار است. نفرت از آمریکا و رژیم صهیونیستی در همه وجود شما موج میزند و شعار «مرگ بر آمریکا» برای شما صرفاً یک شعار معمولی نیست، بلکه شعاری برخاسته از باور و اعتقاد است.
وی با اشاره به جنایت ساقط کردن هواپیمای مسافربری کشورمان توسط ناو آمریکایی بر فراز خلیج فارس در سال ۱۳۶۷، گفت: ساقط کردن این هواپیما بر فراز خلیج فارس و شهادت ۲۹۸ سرنشین آن در سال ۱۳۶۷ اتفاق افتاد. خود آمریکاییها گفتند فرمانده ناو میدانسته است، اما این جنایتکاران به همان فرمانده مدال شجاعت دادند. پس مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا.
آیتالله خاتمی با اشاره به دیگر مناسبتهای تیر گفت: روز ۱۴ تیر، سالروز مسدود کردن داراییهای ایران به دستور آمریکا در سال ۱۳۵۹ است همچنین، روز ۱۸ تیر سالروز کشف توطئه کودتای آمریکایی در پایگاه هوایی شهید نوژه است که به کودتای نافرجام نقاب مشهور شد؛ این یعنی آمریکا ذاتش شرارت است و هر زمان بتواند، شرارت میکند. این، راز عدم اعتماد مردم و مسئولان به آمریکاست. آمریکاییها بدانند که ملت ایران و مسئولانی که از سوی این مردم سخن میگویند، ذرهای به آمریکا اعتماد ندارند.
مذاکره میکنیم، اما ذرهای به شما اعتماد نداریم
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: مسئولان بارها گفتهاند و باز هم بگویند: مذاکره میکنیم، اما ذرهای به شما اعتماد نداریم. اینها سه بار در میانه مذاکره به ایران حمله کردند. نفرت مردم از آمریکا، نفرتی مقدس و مصداق «أشداء علی الکفار، رحماء بینهم» است؛ با خودیها مهرباناند، اما نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی ذرهای اعتماد ندارند.
وی گفت: دست نیروهای مسلح روی ماشه است؛ اگر دشمن حمله کند، پاسخ محکمی دریافت خواهد کرد.