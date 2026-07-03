خدمت رسانی موکب تابناک به اهالی رسانه

در ایام سوگواری ماه محرم و همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر انقلاب، موکب سایت خبری - تحلیلی تابناک به اهالی رسانه خدمت رسانی خواهد کرد.

در ایام سوگواری ماه محرم و همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر انقلاب، موکب سایت خبری - تحلیلی تابناک به اهالی رسانه خدمت رسانی خواهد کرد.

ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) و همچنین فرارسیدن روزهای وداع با رهبر شهید انقلاب، به اطلاع اصحاب رسانه می رساند در صورت نیاز به فضای فعالیت رسانه ای در نزدیکی مصلی تهران با شماره تلفن

09309023193

و یا آی دیهای @Smohamadasef Tabnak.ir@ (روابط عمومی تابناک) در همه شبکه های اجتماعی ارتباط برقرار نمایند.