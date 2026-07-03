شهادت مأمور انتظامی کرمانشاه در درگیری با اشرار مسلح

به گزارش تابناک مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه اعلام کرد: شامگاه گذشته (پنجشنبه ۱۱ تیرماه)، یکی از گشت‌های انتظامی شهرستان کرمانشاه هنگام انجام مأموریت و کنترل حوزه استحفاظی، به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شد و جهت انجام تحقیقات لازم، خودرو را متوقف کرد.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان، در حالی که مأموران برای انجام اقدامات قانونی به خودرو نزدیک می‌شدند، سرنشینان آن به سمت نیرو‌های پلیس تیراندازی کرده و پس از این اقدام، از محل متواری شدند.

در این حادثه، سرهنگ دوم محسن چهری که از نیرو‌های متعهد و باتجربه انتظامی شهرستان کرمانشاه بود، بر اثر اصابت گلوله به شدت مجروح شد و با وجود تلاش برای نجات جان وی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه اعلام کرده است که هویت عامل تیراندازی توسط پلیس شناسایی شده و عملیات برای دستگیری وی با جدیت ادامه دارد.

در پایان این اطلاعیه، ضمن تبریک و تسلیت شهادت این مأمور فداکار، تأکید شده است زمان و محل برگزاری آیین تشییع و خاکسپاری پیکر این شهید والامقام متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.