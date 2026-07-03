خاطره جدید حسن روحانی از رهبر شهید
حسن روحانی، رئیسجمهوری اسلامی ایران در دورههای یازدهم و دوازدهم، در گفتوگویی تفصیلی، خاطرات خود را از رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای بیان کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از سایت رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم، او در این بخش خاطرات رهبر شهید انقلاب اسلامی از دوران مبارزه و زندان را نقل کرده است. متن این بخش از خاطرات روحانی را در ادامه میخوانید:
آیتالله خامنهای از ابتدای مبارزات نهضت اسلامی در سال ۴۱، همیشه در متن نهضت بودند. در ایام ریاستجمهوری که من دوشنبهها خدمت ایشان میرسیدم و استفاده میکردم، مفصل صحبت میکردند راجع به مبارزات خودشان. در یک ماه رمضان هم که من خدمت ایشان رسیدم در ایام ریاستجمهوری، ایشان به من فرمود من سه ماه رمضان در زندان بودم.
تعریف کرد که بر او چه گذشت، افطار و سحری و افرادی که با او در زندان بودند. شخصیتی بود که در دوران مبارزه هم زندان دید و هم تبعید شد. علاوه بر اینکه ایشان یک خطیب توانا، یک محقق و اندیشمند، یک نویسنده خوشقلم و یک مدرس عالیمقام در حوزه علمیه مشهد بود. من خودم یک روز که میخواستم با ایشان ملاقات کنم، ایشان در یک مسجدی تدریس میکرد، من رفتم نشستم.
در همان ایام خدمت سربازیام بود. میخواستم بعد از درس با ایشان دیدار کنم. ایشان برای جمعی مکاسب محرّمه درس میگفتند در همان سال ۵۲. علاوه بر این صاحبنظر در تفسیر، تاریخ، ادبیات و فرهنگ اسلامی بودند و یک اندیشمند و متفکر اسلامی که مسائل دینی را به صورت عمیق میفهمیدند و تبیین میکردند.
البته شخصیتهای بزرگی داشتیم در آن دوران که در این مسیر بودند و محقق عالیمقام بودند، مثل شهید آیتالله مطهری که شخصیت بسیار برجسته و صاحبنظری کمنظیر بود و بین آقا و آیتالله مطهری هم ارتباطات نزدیکی بود. اتفاقاً در ایامی که خدمت آقا میرسیدم در دوره ریاستجمهوری، داستانهایی هم داشت با شهید مطهری و بحثهایی که با هم داشتند که آنها را برایم نقل کردند.