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تلاش موساد برای ترور قالیباف و عراقچی

توطئه برای ترور قالیباف و عراقچی فاش شد| تلاش رژیم صهیونیستی برای ترور مذاکره‌کنندگان ارشد ایران
کد خبر: ۱۳۸۲۷۷۹
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6997 بازدید
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تلاش موساد برای ترور قالیباف و عراقچی

به گزارش تابناک روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی از توطئه رژیم صهیونیستی و تلاش برای ترور «قالیباف» و «عباس عراقچی» رئیس مجلس و وزیر امور خارجه ایران در جریان مذاکرات با آمریکا پرده برداشت.

 

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های کنونی و سابق آمریکا فاش کرد در جریان گفت‌و‌گو‌هایی که بهار گذشته میان آمریکا و ایران برای دستیابی به یک توافق موقت برگزار شد، در واشنگتن نگرانی‌های جدی وجود داشت مبنی بر این که تل آویو ممکن است تلاش کند عباس عراقچی و محمدباقر قالیباف وزیر خارجه و رئیس مجلس و دو عضو برجسته تیم مذاکره‌کننده ایران را ترور کند.

 

بر اساس این گزارش، با پیشرفت مذاکراتی که از ماه آوریل آغاز شده بود، نگرانی‌های آمریکا نیز افزایش یافت و مقام‌های دولت آمریکا معتقد بودند اسرائیل ممکن است این دو مقام بلندپایه را در جریان جنگ، اهدافی مشروع تلقی کند، اما هشدار داده بودند که حذف آنها در این مرحله حساس از مذاکرات می‌تواند به فروپاشی گفت‌و‌گو‌ها و ازسرگیری درگیری‌ها منجر شود.

 

به نوشته نیویورک تایمز، اختلافات میان واشنگتن و تل‌آویو در آن مقطع تشدید شده بود. در حالی که دولت دونالد ترامپ تلاش می‌کرد همه مسیر‌های دیپلماتیک را برای دستیابی به توافق با تهران دنبال کند، اسرائیل نسبت به آتش‌بس و ادامه مذاکرات در مراحل اولیه آن بدبین بود و به همین دلیل، ایالات متحده آمریکا از چند کشور منطقه خواست تا درباره احتمال حمله اسرائیل، هشدار‌هایی را به ایران منتقل کنند.

 

در این گزارش آمده است اسرائیل و ایالات متحده آمریکا اواخر ماه مارس، برای چند روز، نام‌های عراقچی و قالیباف را به‌طور موقت از فهرست اهداف ترور حذف کردند تا امکان ازسرگیری مذاکرات فراهم شود. از آن زمان، آتش‌بس برقرار شد، یک یادداشت تفاهم به امضا رسید و تماس‌ها میان دو طرف ادامه یافت.

 

هر چند رژیم صهیونیستی تاکنون از ارائه هرگونه توضیح یا اظهارنظر رسمی در خصوص این افشاگری خودداری کرده، اما هیچگاه تلاش مذبوحانه خود را برای ترور مقام‌های ارشد جمهورس ایلامی ایران پنهان نکرده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
حسین ارومیه
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
0
0
پاسخ
شماهم فقط نگاه کنید ،اسرائیل ترورکنه،واقعآ متأسفم بامرگ برگفتن، توی خیابون هیچ دردی دعوا نمیکنه ،تروربرابرترور
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
0
0
پاسخ
مرگ بر موساد
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