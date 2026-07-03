به گزارش تابناک؛ در آیین وداع با پیکر مطهر امام شهید، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، در مصلای امام خمینی (ره) تهران، تصویری از پیکر زهرا محمدی گلپایگانی، نوه ۱۴ ماهه رهبر شهید انقلاب اسلامی که در حمله به بیت رهبری به شهادت رسید، به نمایش درآمد؛ تصویری که فضای مراسم را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و اشک بسیاری از حاضران را جاری کرد.

پیش‌تر نیز آیت‌الله محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب با نشان دادن عکس نوه رهبر شهید انقلاب که نوه وی هم بوده و در حملات به بیت رهبری به شهادت رسیده است، گفت: به تصویر این کودک نگاه کنید. این فرشته چه گناهی داشت؟

وی همچنین با اشاره به گفت‌وگوی خود با رهبر شهید انقلاب افزود: «به ایشان گفتم شما عائله‌ای دارید که دلخوشی آن‌ها به شماست. رهبر شهید فرمودند: ان‌شاءالله من و خانواده‌ام با هم شهید می‌شویم.»