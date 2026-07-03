ادای احترام سران قوا به پیکر مطهر امام شهید
سران قوا و مسئولان ارشد کشور با حضور در مصلی امام خمینی (ره) بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید ادای احترام کردند.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۷۶| |
26154 بازدید
به گزارش تابناک؛ سران قوا و مسئولان ارشد کشور با حضور در مصلی امام خمینی (ره) بر پیکر مطهر امام مجاهد شهید ادای احترام کردند.
در کنار سران قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر امور خارجه، معاون امور بین الملل دفتر رهبر معظم انقلاب، سرلشکر محسن رضایی، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و برخی پهرههای دیگر نیز حضور دارند.
گزارش خطا