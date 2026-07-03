عصر امروز؛ مراسم تشییع پیکر داماد رهبر شهید انقلاب در شهران
مراسم تشییع پیکر داماد رهبر شهید انقلاب، شهید مصباح الهدی باقری عصر امروز جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم در تهران برگزار میشود.
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به گزارش تابناک؛ مراسم تشییع پیکر داماد رهبر شهید انقلاب، عصر امروز جمعه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم در تهران برگزار میشود.
تجمع امت شهیدپرور از ساعت ۱۶:۳۰ در میدان دوم شهران آغاز خواهد شد و مراسم تشییع پیکر مطهر از ساعت ۱۷:۰۰ آغاز میشود.
مسیر این آیین تشییع از میدان دوم شهران آغاز شده و پس از عبور از بیت آیتالله باقری کنی، تا پل شهید احمد کاشانی ادامه خواهد یافت.
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