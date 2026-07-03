سرلشکر حاتمی: تقاص خون شهدا را خواهیم گرفت
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز با ارادهای محکمتر به دشمنان ملت ایران، آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی خائن و جنایتکار، میگوییم که تقاص خون امام شهیدمان و همه شهدای خود را خواهیم گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۶۸| |
1098 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز (جمعه، ۱۲ تیرماه) در حاشیه آئین وداع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح گفت: بدون تردید، این شهادت اراده ما را قویتر کرد.
وی افزود: امروز با ارادهای محکمتر به دشمنان ملت ایران، آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی خائن و جنایتکار، میگوییم که تقاص خون امام شهیدمان و همه شهدایمان را خواهیم گرفت.
گزارش خطا