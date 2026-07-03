دستنوشته شهید باقری برای آقای شهید ایران
دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب برای نخستین بار دستنوشته شهید مصباحالهدی باقری برای آقای شهید ایران را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۶۷| |
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به گزارش تابناک؛ دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب برای نخستین بار دستنوشته شهید مصباحالهدی باقری برای آقای شهید ایران را منتشر کرد.
دکتر مصباحالهدی باقریکنی داماد رهبر شهید انقلاب اسلامی در آغاز جنگ تحمیلی اخیر، همراه با حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای رضواناللهعلیه بر اثر حمله جنایتکارانهی آمریکا و اسرائیل به بیت رهبری، به درجه رفیع شهادت نائل شد.
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