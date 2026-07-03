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دیدار هیات‌های ویژه چین، نامیبیا و افغانستان با رئیس جمهور؛

پزشکیان: پیگیری جنایات اخیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد/ قدردانی از مواضع حمایتی کشور‌ها

رئیس‌جمهور در دیدار با هیات‌های ویژه اعزامی از چین، نامیبیا و افغانستان به منظور شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، ضمن قدردانی از مواضع این کشور‌ها در محکومیت تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، این اقدامات را نقض آشکار منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک، پیگیری جنایات اخیر را با جدیت دنبال خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۶۶
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پزشکیان: پیگیری جنایات اخیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد/ قدردانی از مواضع حمایتی کشور‌ها

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «مسعود پزشکیان» امروز جمعه در دیدار‌های جداگانه با هیات‌های ویژه اعزامی از چین، نامیبیا و افغانستان که به‌منظور شرکت در آیین تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده‌اند، ضمن خوشامدگویی به آنان، از حضور این هیات‌ها و همچنین مواضع مسئولانه و حمایت‌های دولت‌های متبوع آنان در محکومیت تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.

 

رئیس‌جمهور در این دیدار‌ها با اشاره به ابعاد و پیامد‌های تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، تأکید کرد: اقدامات صورت‌گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران، نقض آشکار اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد، قواعد آمره حقوق بین‌الملل، اصل احترام به حاکمیت ملی کشور‌ها و تمامی موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی بود.

 

وی با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان، مسئولان، نخبگان علمی و شهروندان بی‌گناه در جریان این حملات، اظهار داشت: هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی و کشتار مردم بی‌گناه، نمونه‌ای آشکار از رفتار‌های مغایر با قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی است و جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک، پیگیری این جنایات و پاسخگو کردن عاملان و حامیان آن را در مجامع و نهاد‌های بین‌المللی با جدیت دنبال خواهد کرد.

 

رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در تقویت ثبات و امنیت منطقه‌ای، تصریح کرد: ایران همواره خواهان روابطی مبتنی بر حسن همجواری، احترام متقابل و منافع مشترک با کشور‌های منطقه بوده و همچنان مصمم است روابط خود را با همسایگان گسترش دهد. در همین چارچوب، انتظار می‌رود هیچ کشوری اجازه ندهد قلمرو، امکانات یا ظرفیت‌هایش در اختیار متجاوزان برای اقدام علیه ملت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

 

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه و تعمیق روابط با کشور‌های دوست، برادر و همسو را از اولویت‌های راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی برشمرد و با اشاره به ظرفیت‌های گسترده موجود میان ایران و کشور‌های چین، نامیبیا و افغانستان، بر آمادگی کشورمان برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، فرهنگی، علمی، فناوری و تبادلات مردمی تأکید کرد.

 

هیات‌های ویژه چین، نامیبیا و افغانستان نیز در این دیدار‌ها ضمن ابلاغ پیام‌های تسلیت و همدردی مقامات عالی‌رتبه کشور‌های خود به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، بر احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده و خواستار توسعه مناسبات و همکاری‌های دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف شدند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
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0
پاسخ
جناب دکتر پزشکیان امیدوارم همونطوری که تمام فرمایشات رهبری شهید رو اجرا کردید و در روز مناظرات هم فرمودید هر چیزی در برنامه ی هفتم رهبری آمده عمل میکنید و به وعده ی خودتان عمل کردید در راه این وعده ی خودتون هم موفق باشید
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