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سرلشکر عبداللهی: با راهنمایی‌های امام شهیدمان پیروز شدیم

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت: آنچه پیروزی نهایی را رقم زد، در واقع حاصل تلاش رزمندگان بود که با راهنمایی‌های این شهید بزرگوار و عزیز و اماممان به دست آمد.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۶۳
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سرلشکر عبداللهی: با راهنمایی‌های امام شهیدمان پیروز شدیم

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سرلشکر سرتیپ پاسدار عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص)، در حاشیه آیین وداع فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح با فرمانده شهید کل قوا، با تأکید بر نقش راهبردی و بی‌بدیل رهبر شهید انقلاب در مدیریت میدان نبرد اظهار داشت: اولویت‌هایی که ایشان برای نیرو‌های مسلح تعیین کرده بودند، همان اولویت‌هایی بود که در جنگ به کار آمد؛ هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ رمضان، و واقعاً تنها ما توانستیم آنها را به‌کار بگیریم.

 

سرلشکر عبداللهی افزود: آنچه پیروزی نهایی را رقم زد، در واقع حاصل تلاش رزمندگان بود که با راهنمایی‌های این شهید بزرگوار و عزیز و اماممان به دست آمد.

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سرلشکر عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا امام شهید جنگ رمضان
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