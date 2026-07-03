فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح با حضور در مراسم ادای احترام به پیکر حضرت آیت الله شهید سید علی خامنه‌ای رهبر فقید انقلاب اسلامی، با فرمانده شهید کل قوا وداع کردند.

به گزارش تابناک؛ صبح جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵، فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح با حضور در مصلی تهران با حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای وداع کردند.

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص)، امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش، سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کل کشور، سردار سید مجید ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان با حضور در این مراسم بر تداوم نقشه راه فرمانده شهید کل قوا در صنایع دفاعی تاکید کردند.