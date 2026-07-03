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چرا پرتغالی‌ها پس از عبور از کرواسی غمگین شدند؛ دلیل اشک‌های رونالدو در تورنتو با لباس خاص + عکس

اعضای تیم ملی پرتغال پس از عبور از کرواسی و رسیدن به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ دچار یک غم دسته جمعی شدند که علت آن سالگرد از دست دادن ستاره تیم‌شان بود.
کد خبر: ۱۳۸۲۷۶۱
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9773 بازدید
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چرا پرتغالی‌ها پس از عبور از کرواسی غمگین شدند؛ دلیل اشک‌های رونالدو در تورنتو با لباس خاص + عکس

کریستیانو رونالدو پس از پایان بازی با کرواسی و در حالی که طلسم‌شکنی کرده بود و برای اولین بار در مرحله حذفی جام جهانی موفق به گلزنی شد، پیراهن دیگو ژوتا را به تن کرد و در زمین ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد شهر تورنتو اشک ریخت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پرتغال کار سختی انجام داد. آنها در حالی که با یک گل از کرواسی عقب افتاده بودند و باقی مانده همین نتیجه می‌توانست آنها را خیلی زود از جام جهانی بیرون کند، اما در نهایت با گل‌های کریستیانو رونالدو و گونچالو راموس کامبک زدند و به مرحله یک هشتم نهایی راه یافتند. دومین گل پرتغالی‌ها در وقت‌های تلف شده به ثمر رسید تا به نوعی این صعود در لحظات پایانی بازی رقم بخورد، اما سوت پایان بازی به جای اینکه آنها را سراسر شادی کند، کمی هم غم و حزن را به اردوی این تیم وارد کرد.

دیگو ژوتا، ستاره پرتغالی باشگاه لیورپول یک سال پیش در تاریخ سوم جولای تصادف شدیدی کرد و همراه برادرش جان خود را از دست داد. اتفاقی دردناک که پرتغالی‌ها و البته لیورپولی‌ها را به شوک فرو برد تا این ستاره ۲۸ ساله برای همیشه خاموش شود و از صحنه فوتبال کنار برود. دیدار پرتغال و کرواسی دقیقاً شب اولین سالگرد ژوتا برگزار شد که همین موضوع عاملی شد تا پرتغالی‌ها پس از صعود بغض کنند، غمگین شوند و اشک بریزند.

کریستیانو رونالدو، کاپیتان ۴۱ ساله پرتغال که با گلزنی در شش دوره جام جهانی در این زمینه رکورددار است و در بازی با کرواسی هم برای اولین بار در مرحله حذفی جام جهانی موفق به گلزنی شد تا این طلسم را از روی خود بردارد، در پایان بازی پیراهن شماره ۲۱ تیم ملی پرتغال را که متعلق به ژوتا بود به معرض نمایش گذاشت و پس از آن هم این پیراهن رو پوشید و در ورزشگاه به سمت هواداران رفت. اقدامی که منجر به بغض کاپیتان رونالدو هم شد و او برای لحظاتی از غم نبودن هم تیمی سابق خود اشک ریخت.

چرا پرتغالی‌ها پس از عبور از کرواسی غمگین شدند؛ دلیل اشک‌های رونالدو در تورنتو با لباس خاص + عکس

ژوتا جزو ستاره‌های تیم ملی پرتغال بود که به عنوان وینگر و بعضاً مهاجم به میدان می‌رفت. بازیکنی که در تمامی رده‌های ملی برای کشورش بازی کرد و در تیم ملی هم موفق شده بود در ۴۹ بازی ۱۴ گل به ثمر برساند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۶
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
4
33
پاسخ
کاش برای ما ساکنین منطقه ۲ تهران هم از دست این بنگاههای حقه باز املاک که هیچ نظارتی روشون نیست هم اشک بریزد
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
24
14
پاسخ
کاش برای گلهای پر پر شده میناب هم اشک می ریخت
پاسخ ها
غلامرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
مگه بازیکن‌های خودمون اشک ریختن که از رونالدو انتظار داری؟ طارمی که بعد لز گل آفسایدش حتی رقصید. چرا همه چیز براتون این شکلیه؟ دنیا حول خودتون می‌چرخه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
3
5
پاسخ
عکس ژوتا رو هم میزاشتین!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
22
4
پاسخ
رونالدو بازیکن ضعیفی است این برد به لطف اشتباه عمدی یا سهوی فیفا بدست آمد گلی هم که زد مثل خیلی از گل هاش با پنالتی بود کلا اگه در تیمشون نبود سنگین تر بود از وقتی رفته عربستان در حد یه بازیکن درجه سه شده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
اره مسی خوبه که اگه هم تیمی هاش خوب نبودن حتی از گروهی هم بالا نمیومد
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