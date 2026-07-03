کریستیانو رونالدو پس از پایان بازی با کرواسی و در حالی که طلسم‌شکنی کرده بود و برای اولین بار در مرحله حذفی جام جهانی موفق به گلزنی شد، پیراهن دیگو ژوتا را به تن کرد و در زمین ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد شهر تورنتو اشک ریخت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پرتغال کار سختی انجام داد. آنها در حالی که با یک گل از کرواسی عقب افتاده بودند و باقی مانده همین نتیجه می‌توانست آنها را خیلی زود از جام جهانی بیرون کند، اما در نهایت با گل‌های کریستیانو رونالدو و گونچالو راموس کامبک زدند و به مرحله یک هشتم نهایی راه یافتند. دومین گل پرتغالی‌ها در وقت‌های تلف شده به ثمر رسید تا به نوعی این صعود در لحظات پایانی بازی رقم بخورد، اما سوت پایان بازی به جای اینکه آنها را سراسر شادی کند، کمی هم غم و حزن را به اردوی این تیم وارد کرد.

دیگو ژوتا، ستاره پرتغالی باشگاه لیورپول یک سال پیش در تاریخ سوم جولای تصادف شدیدی کرد و همراه برادرش جان خود را از دست داد. اتفاقی دردناک که پرتغالی‌ها و البته لیورپولی‌ها را به شوک فرو برد تا این ستاره ۲۸ ساله برای همیشه خاموش شود و از صحنه فوتبال کنار برود. دیدار پرتغال و کرواسی دقیقاً شب اولین سالگرد ژوتا برگزار شد که همین موضوع عاملی شد تا پرتغالی‌ها پس از صعود بغض کنند، غمگین شوند و اشک بریزند.

کریستیانو رونالدو، کاپیتان ۴۱ ساله پرتغال که با گلزنی در شش دوره جام جهانی در این زمینه رکورددار است و در بازی با کرواسی هم برای اولین بار در مرحله حذفی جام جهانی موفق به گلزنی شد تا این طلسم را از روی خود بردارد، در پایان بازی پیراهن شماره ۲۱ تیم ملی پرتغال را که متعلق به ژوتا بود به معرض نمایش گذاشت و پس از آن هم این پیراهن رو پوشید و در ورزشگاه به سمت هواداران رفت. اقدامی که منجر به بغض کاپیتان رونالدو هم شد و او برای لحظاتی از غم نبودن هم تیمی سابق خود اشک ریخت.

ژوتا جزو ستاره‌های تیم ملی پرتغال بود که به عنوان وینگر و بعضاً مهاجم به میدان می‌رفت. بازیکنی که در تمامی رده‌های ملی برای کشورش بازی کرد و در تیم ملی هم موفق شده بود در ۴۹ بازی ۱۴ گل به ثمر برساند.