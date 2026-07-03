قالیباف: درباره مدیریت تنگه هرمز موضوعات مهمی در تفاهم اخیر با آمریکا به امضا رسیده است

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس مجلس عراق تاکید کرد: درباره مدیریت تنگه هرمز موضوعات مهمی در تفاهم اخیر با آمریکا به امضا رسیده است؛ از آنجا که بر اساس قوانین بین‌المللی، اداره تنگه هرمز باید میان دو کشور ساحلی ایران و عمان انجام شود.

به گزارش تابناک؛ هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس عراق که برای حضور در مراسم رسمی ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به ایران سفر کرده است، صبح امروز (جمعه ۱۲ تیر) با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

محمد باقر قالیباف ضمن خوشامدگویی به هیئت عراقی برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: انتخاب جنابعالی را به ریاست مجلس عراق تبریک می‌گویم. در شرایطی که ملت و مسئولان ما عزادار هستند، از حضور شما در ایران تشکر می‌کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور‌های منطقه از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دیده‌اند اظهار کرد: امیدواریم مقاومتی که جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا، چه در عرصه نظامی و چه در عرصه سیاسی، از خود نشان داد، منشأ خیر و ثبات برای منطقه باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همان‌گونه که اشاره کردید، ایران و عراق هم در روز‌های سخت و هم در روز‌های شیرین در کنار یکدیگر بوده‌اند. اگرچه دوران تلخ و سخت رژیم بعثی صدام را پشت سر گذاشتیم، اما پس از آن، دو ملت همانند دو کشور برادر، در کنار یکدیگر برای حفظ حاکمیت ملی کشور‌های خود ایستادند، از یکدیگر حمایت کردند، جنگیدند و خون دادند.

قالیباف در ادامه با تاکید بر اینکه درباره مدیریت تنگه هرمز موضوعات مهمی در تفاهم اخیر با آمریکا به امضا رسیده است تصریح کرد: از آنجا که بر اساس قوانین بین‌المللی، اداره تنگه هرمز باید میان دو کشور ساحلی ایران و عمان انجام شود. ما در این زمینه نظرات کشور‌های ساحلی خلیج فارس از جمله عراق را دریافت می‌کنیم.

هیبت الحلبوس، رئیس مجلس عراق، در جریان این دیدار گفت: بسیار دوست داشتیم این دیدار در شرایط بهتری انجام می‌شد، اما وظیفه داشتیم به ایران بیاییم و باعث افتخار ماست که در مراسم تشییع امام خامنه‌ای شهید شرکت کنیم. پیروزی ایران در جنگ اخیر را تبریک می‌گویم و شهادت افرادی را که در این جنگ به شهادت رسیدند، تسلیت عرض کنم. به معنای واقعی کلمه، ایستادگی ایران یک ایستادگی تاریخی بود.

رئیس مجلس عراق در ادامه تاکید کرد: همچنین درباره توافق اخیر نیز به شما تبریک می‌گویم؛ شخص جنابعالی در دستیابی به این توافق نقش مهمی ایفا کردید. همچنین مایلم مراتب تسلیت مردم و دولت عراق را به مناسبت شهادت رهبر انقلاب به شما ابلاغ کنم.

رئیس مجلس عراق با بیان اینکه در جنگ ۴۰ روزه، عراق در کنار ایران بود افزود: این همراهی بر پایه روابط، مشترکات دینی و پیوند‌های سیاسی میان دو کشور شکل گرفت. در طول این جنگ، عراق نیز هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفت و خساراتی را متحمل شد. با این توافق، تنگه هرمز بازگشایی می‌شود و امیدوارم بتوانیم از طریق ازسرگیری صادرات نفت، خسارت‌ها را جبران کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: همچنین آنچه در جنگ ۴۰ روزه رخ داد، از سوی دولت عراق محکوم شد و در سطح ملی نیز با محکومیت گسترده مواجه بود. امیدواریم این توافق، رژیم صهیونیستی را متوجه پیامد‌های اقداماتش کند و مسیر جدیدی را پیش روی جمهوری اسلامی ایران بگشاید.

رئیس مجلس عراق در ادامه تاکید کرد: همچنین باید تأکید کنم که چه در سطح ملی و چه در سطح مردمی، همبستگی بسیار بالایی میان ملت‌های عراق و ایران وجود دارد. در سطح روابط پارلمانی نیز ان‌شاءالله همکاری‌های دو کشور استمرار خواهد داشت.